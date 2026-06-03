Albüm: Norveç'te 18. Yüzyıldan Kalma Çin Porseleni Yüklü Batık Keşfedildi

OSLO, 3 Haziran (Xinhua) -- Norveç Kültürel Miras Müdürlüğü, Kuzey Avrupa'da şimdiye kadar bulunan en iyi korunmuş Çin porseleni kargosunu taşıyan 18. yüzyıldan kalma bir batığın Norveç'in Skagerrak Boğazı'nda keşfedildiğini açıkladı.

Kaynak: Xinhua