Albüm: Norveç'te 18. Yüzyıldan Kalma Çin Porseleni Yüklü Batık Keşfedildi
Norveç Kültürel Miras Müdürlüğü, Skagerrak Boğazı'nda 18. yüzyıla ait, Kuzey Avrupa'da şimdiye kadar bulunan en iyi korunmuş Çin porseleni kargosunu taşıyan bir batığın keşfedildiğini duyurdu.
OSLO, 3 Haziran (Xinhua) -- Norveç Kültürel Miras Müdürlüğü, Kuzey Avrupa'da şimdiye kadar bulunan en iyi korunmuş Çin porseleni kargosunu taşıyan 18. yüzyıldan kalma bir batığın Norveç'in Skagerrak Boğazı'nda keşfedildiğini açıkladı.
Kaynak: Xinhua