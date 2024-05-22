Norveç, İrlanda ve İspanya Filistin'i Resmen Tanıyacak

Suudi Arabistan, Mısır ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), Norveç, İrlanda ve İspanya'nın Filistin'i resmen tanıyacağını açıklamasını memnuniyetle karşıladı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Avrupa ülkeleri Norveç, İrlanda ve İspanya'nın kararlarını Filistin devleti için olumlu bir gelişme olduğu belirtildi.

Dost olarak nitelendirilen ülkelerin söz konusu duyurduğu kararın takdir edildiği açıklamada, uluslararası toplumun teyit ettiği Filistin halkının kaderini belirleme hakkına vurgu yapıldı.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyesi ülkeler başta olmak üzere dünyadaki tüm ülkelere Filistin'i tanıma çağrısı yapıldı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu üç ülkenin Filistin devletini resmi olarak tanıma kararları memnuniyetle karşılandı.

Norveç, İrlanda ve İspanya'nın duyurduğu kararların, bağımsız Filistin devletini 1967 sınırları üzerinde kurulmasıyla sonuçlanacak siyasi çözüme dair uluslararası çabaları desteklediğine işaret edilen açıklamada, bahsi geçen ülkelerin kararı takdir edilir bir adım olarak nitelendirildi.

Diğer ülkelerin de bu yönde adımlar atması çağrısının yapıldığı açıklamada, BMGK ve uluslararası etkin güçler de Filistin davasının içinden geçtiği bu zor günlerde Filistin halkının haklarını korumaya davet edildi.

KİK Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi'nin imzasıyla yayımlanan açıklamada da Norveç, İrlanda ve İspanya'nın Filistin devletini tanıma kararı, iki devletli çözüm için stratejik bir adım olarak değerlendirildi.

Söz konusu kararın Filistin'i devletini tanıma yolunda dünyadaki diğer ülkeler için teşvik edici olduğu aktarılan açıklamada, uzun yıllardan beri zulüm ve tehlikeli ihlallere maruz kalan Filistin halkını bağımsızlığına kavuşturacak adil bir barışla haklarına ulaşması gerektiğine işaret edildi.

Körfez İşbirliği Konseyinin Filistin davasına destek veren duruşunun değişmez olduğuna dikkati çekilen açıklamada, uluslararası toplumun yanı sıra tüm örgüt ve kuruluşlara, Filistin halkının devletlerini kurmaları için destek vermeye davet edildi.

Norveç, İrlanda ve İspanya, Filistin'i, uluslararası hukuka ve ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına uygun şekilde 1967 sınırlarıyla 28 Mayıs'ta tanıyacağını duyurmuştu.