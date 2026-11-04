Norveç Dışişleri Bakanı Eide, ABD ara seçimini demokrasi zaferi olarak yorumladı

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, ABD'de yapılan ara seçimlerde Demokratların Cumhuriyetçilere karşı elde ettiği üstünlüğü "ABD demokrasisi için bir zafer" olarak yorumladı.

Eide, Norveç'te yayın yapan NRK'ye yaptığı açıklamada, ABD'de gerçekleşen ara seçimleri değerlendirdi.

ABD'deki ara seçimlerin önemli olduğunu söyleyen Eide, "Seçim iyi geçti. Kaybeden taraf, yani ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhuriyetçiler sonucu kabul etti. Seçim sonucu sadece Demokratlar için güçlü bir zafer değil, aynı zamanda ABD demokrasisi için de bir zafer." ifadelerini kullandı.

Eide, Demokratların hem Senato hem de Temsilciler Meclisi'nde üstünlük elde etmesinin ABD'deki güç merkezinde önemli bir değişime işaret ettiğine değinerek, "Dış politikada en büyük yetkinin ABD başkanına ait olduğunu herkes bilir. Ancak başkanın artık ABD'yi kendi tasavvuruna göre şekillendirme imkanı kalmadı." dedi.

Kaynak: AA