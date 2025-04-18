Northwestern Üniversitesi'nde Trump Yönetimine Karşı Protesto

ABD'nin önde gelen okullarından Northwestern Üniversitesinde akademisyenler ve öğrenciler, eğitim kurumuna sağlanan 790 milyon dolarlık federal fonun "insan hakları soruşturmaları" gerekçesiyle dondurulmasının ardından Başkan Donald Trump yönetiminin eğitim politikalarını protesto etti.

Trump yönetiminin üniversitelere yönelik politikasını protesto etmek amacıyla ülke genelinde düzenlenen gösteriler kapsamında Northwestern Üniversitesinin Illinois eyaletindeki kampüsünde bir araya gelen bir grup öğrenci, döviz ve pankartlarla tepkilerini gösterdi.

Göstericiler, Northwestern Üniversitesi yönetimine öğrencilerin, personelin ve eğitmenlerin haklarının savunulması çağrısında bulundu.

Basın açıklaması yapan öğrenci temsilcileri, hedef haline gelebileceklerinin farkında olduklarını ancak yine de korkuya boyun eğmek istemediklerini vurgulayarak, kurumlarından da aynı tutumu sergilemesini istediklerini belirtti.

Bir öğrenci temsilcisi, "Trump yönetimi, üniversitelerdeki antisemitizmi temizlemek bahanesiyle yükseköğretime saldırdığını iddia ediyor ama Yahudi güvenliği umurlarında değil ve hiçbir zaman da olmadı." ifadesini kullandı.

Temsilci, bu durumun antisemitizmle ilgili olmadığını ve Trump'ın Amerikan eğitim sistemini parçalamayı amaçladığını savunarak, şöyle konuştu:

"Yahudiliğimin siyasi muhalefeti ezmek için bir piyon haline getirilmesini reddediyorum. Kimliğimin faşizmin yakıtı olmasına izin vermeyeceğim. Kimliğimin, arkadaşlarımın sınır dışı edilmesine gerekçe olarak kullanılmasına da izin vermeyeceğim. Bu, ifade özgürlüğüne, hukuki sürece, göçmenlere ve Filistin'in yanında duran herkese saldırmak için Yahudileri bahane olarak kullanmakla ilgili."

???????- "Üniversitelere yönelik bu değişimler, meydan okuma niteliğinde"

Üniversite yetkililerinden Mark Hoffman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrenci vizesi iptalleri ve kredi değişiklikleri gibi çok sayıdaki politikanın bireylerin protesto etme hakkını kaybetmesine neden olduğunu söyledi.

"1980'lerde üniversitedeyken sınıflarda çoğunlukla benim gibi beyaz öğrenciler vardı. Şimdi ise çok daha çeşitli ve eğer değişim yaratacaksak zaten böyle olması gerekiyor." diyen Hoffman, bu nedenle üniversitelere yönelik bu değişimlerin meydan okuma niteliğinde olduğunu belirtti.

Hoffman, Trump'ın kendisine karşı çıkan kişi ve organizasyonları ortadan kaldırmak istediğini savunarak, "Bugün Amerika genelinde 250'den fazla üniversite ve kolejde protestolar var. Bu, yükseköğretimi geri almak için ulusal bir eylem." dedi.

Ülke çapında düzenlenen protestolarla farkındalık yaratılmasının amaçlandığını belirten Hoffman, "Bu meseleler hakkında ne kadar çok insan bilinçlenirse o kadar fazla kişi sesini çıkaracaktır. Birkaç hafta önce de ülke çapında protestolar olmuştu. Bu, zaman alıyor ama ülkede yaşanan pek çok şey ABD üniversiteleri kampüslerinden çıktı." ifadelerini kullandı.

Üniversitelere sağlanan fonlar dondurulmuştu

Son dönemde üniversitelere yönelik, başta Filistin yanlısı kampüs protestoları ile çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programları gerekçe gösterilerek federal fonların dondurulması gündemde.

ABD hükümeti, Harvard Üniversitesine çeşitli kuruluşlar tarafından verilen 8,7 milyar doları aşkın hibenin "sivil haklar yasalarına uygun şekilde kullanıldığından emin olmak amacıyla" soruşturma açıldığını duyurmuştu.

Trump yönetiminin "antisemitizmle mücadele" politikası kapsamında hedef aldığı Columbia Üniversitesi de okulun 400 milyon dolarlık fonunun kesilmemesi için hükümetin taleplerine uyma kararı aldığını açıklamıştı.

Pensilvanya Üniversitesine (UPenn) ayrılan 175 milyon dolarlık federal fonun ise okulun yüzme takımında yer alan bir transseksüel sporcu nedeniyle geçen ay askıya alındığı belirtilmişti.

Cornell Üniversitesi'nin 1 milyar dolardan fazla, Northwestern'in 790 milyon dolarlık, sağlık, eğitim ve tarım dahil federal bakanlıklarla mevcut hibe ve sözleşmeleri kapsayan fonlarının dondurulduğu bildirilmişti.

Northwestern Üniversitesinden yapılan açıklamada, fon dondurma kararına ilişkin haberlerin farkında olunduğu ve bu soruşturmalara ilişkin işbirliği gerçekleştirildiği ifade edilmişti.

Kalp pilleri dahil teknolojik ilerlemelere dikkati çekilen açıklamada, "Northwestern'in federal fonları yenilikçi ve hayat kurtarıcı araştırmaları teşvik ediyor. Bu tür araştırmalar artık tehlike altında" ifadeleri yer almıştı.