NÖHÜ'de Küreselleşme ve Göç Konferansı

NÖHÜ'de Küreselleşme ve Göç Konferansı
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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde düzenlenen konferansta, göç hareketlilikleri ve kültürlerarası iletişim üzerine akademik sunumlar yapıldı. Dr. Hülya Anakız Ertürk, Türkiye-Almanya göç hareketlerini ele alırken, Dr. Halil İbrahim Koç ise Afrika'dan Türkiye'ye göçleri anlattı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ) akademisyenleri, "Küreselleşme Çağında Göç Hareketlilikleri ve Kültürlerarası İletişim" konulu konferans verdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansta, İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Hülya Anakız Ertürk ile Yeni Medya ve İletişim Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim Koç konuştu.

Ertürk, Türkiye'den Almanya'ya gerçekleşen göç hareketlerinin tarihsel süreci hakkında bilgi verdi.

Koç ise Afrika'dan Türkiye'ye göçleri anlattı.

Kaynak: AA / Kürşad Gün - Güncel
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