Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

NKÜ ile Trakya Kalkınma Ajansı öğrencilere yapay zeka eğitimi için protokol imzaladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ile Trakya Kalkınma Ajansı, öğrencilere yönelik eğitim ve etkinlikleri kapsayan işbirliği protokolünü imzaladı. Protokolle öğrencilere yapay zeka eğitimleri ve staj simülasyonları düzenlenmesi, mesleki yetkinliklerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) ile Trakya Kalkınma Ajansı arasında öğrencilere yönelik eğitim ve etkinlikleri kapsayan işbirliği protokolü imzalandı.

Trakya Kalkınma Ajansında düzenlenen törende protokolü, NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin ile Ajans Genel Sekreteri Mahmut Şahin imzaladı.

Törene Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak da katıldı.

Protokol kapsamında NKÜ öğrencilerine yönelik yapay zeka yetkinlik eğitimleri ve staj simülasyonları düzenlenmesi, "Trakya İhracatında Genç Stratejiler Yarışması" ile "Exportlab Hackathonu" etkinliklerinin gerçekleştirilmesi planlanıyor.

İşbirliğiyle öğrencilerin mesleki ve teknik yetkinliklerinin geliştirilmesi, kurumlar arasında çok paydaşlı eğitim modelinin teşvik edilmesi amaçlanıyor.

NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, törende yaptığı konuşmada, protokolün öğrencilere, üniversiteye ve bölgeye değer katacağını belirtti.

Şahin, bir yıl yürürlükte kalacak protokolün iki kurum arasındaki işbirliğini güçlendireceğini ifade ederek hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA
Bu haber 9 sitede yayınlandı.
Ronaldo 2 gol attı, 1'i sayıldı! 1000 gol için geri sayım başladı

Bu adam gerçekten uzaylı! Gece yaptıklarının izahı yok
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

8 yıl çalıştı, parasını alamadı bir de dayak yedi! Yargıtay'dan kritik karar

8 yıl çalışıp parasını alamadı, dayak yedi! Yargıtay'dan kritik karar
TMSF'ye tam 5 milyar TL yatırdılar! İki iş insanı için kritik karar

TMSF'ye tam 5 milyar TL yatırdılar! İki iş insanı için kritik karar
İddia: Fon soruşturmasında eski SPK Daire Başkanı Erman Çete hakkında gözaltı kararı

SPK'nın önemli isimlerindendi! Fon skandalı ona da sıçradı
Canlı bahis vurgununda WhatsApp mesajları ortaya çıktı: Fena para yapacağız

Skandalın mesajları ortaya çıktı: Fena para yapacağız
Derbi günü İstanbul'da büyük endişe! Bir maç daha var

Derbi günü İstanbul'da büyük endişe! Herkes şaşkın
ABD'den İran'a saldırı sinyali! Tahran'ın korkutan planı ortaya çıktı

ABD "Saldıracağız" dedi, İran hayatı durduracak misillemeyi ilan etti
MasterChef Türkiye'de kriz! Çekimler durdu, yeni bölüm yok

MasterChef Türkiye'de kriz! Çekimler durdu, yeni bölüm yok