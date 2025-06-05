Nizip'te bayramlaşma programı düzenlendi

Nizip'te bayramlaşma programı düzenlendi
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Gaziantep'in Nizip ilçesinde, Kurban Bayramı nedeniyle bayramlaşma töreni yapıldı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, Kurban Bayramı nedeniyle bayramlaşma töreni yapıldı.

İlçe Kaymakamı Kaymakamı Osman Uğurlu, Belediye Başkanı Ali Doğan ve diğer yetkililerin katılımıyla şehitlik ziyareti yapıldı.

İlçe Müftüsü Selahattin Özçelik tarafından dua okundu, duanın ardından şehit kabirlerine karanfil bırakıldı.

Program, Hükümet Konağı'ndaki protokol bayramlaşması ile sona erdi .

Kaynak: AA / İrfan Aydoğdu - Güncel
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