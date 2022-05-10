Nisanda yağışlar, mevsim normallerine göre yüzde 57 azaldı

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Türkiye'de bu yılın nisan yağışları, normaline göre yüzde 57, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20 azaldı.

AA muhabirinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Nisan 2022 Alansal Yağış Değerlendirmesi verilerinden derlediği bilgilere göre, 1991-2020 dönemi uzun yıllar nisan ayı ortalama yağış miktarı metrekareye 57,5 kilogram olarak hesaplandı.

Geçen yıl nisanda, metrekareye 30,7 kilogram yağış düştü. Bu sene aynı dönemdeki yağış miktarı ise 24,5 kilogramda kaldı. Yağışlarda normaline göre yüzde 57, geçen yıl nisan ayına göre ise yüzde 20 azalma yaşandı.

Tüm bölgeler normalinin altında yağış aldı. Buna göre, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yüzde 50'nin üzerinde azalma meydana geldi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, geçen ay metrekareye düşen 10,7 kilogram yağışla en az yağış kaydedilen bölge oldu.

Yağışlarda Batı Karadeniz, Trakya'nın kuzeyi, Trabzon, Giresun, Samsun çevrelerinde artış, yurdun orta ve güney kesimlerinde azalma kaydedildi. Azalma oranının Muğla çevreleri, Antalya'nın batısı, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun tamamına yakınında, Sivas, Malatya ve Tunceli çevrelerinde ise yer yer yüzde 80'in üzerine çıktığı görüldü.

Mersin son 90 yılın en düşük nisan yağışını aldı

İl genelinde ise metrekareye düşen en fazla yağış 74 kilogram ile Tekirdağ'da, en az yağış 2,6 kilogram ile Mersin'de kaydedildi. Mersin son 90 yılın en düşük nisan yağışını aldı. Uzun yıllar yağış ortalamasına göre en fazla azalma ise yüzde 94 ile Kilis'te gözlendi.

Yağışlı gün sayısı nisan ayında Türkiye genelinde ortalama 6,6 gün olarak gerçekleşti. Marmara Bölgesi'nin kuzeyi, Batı Karadeniz, Ordu, Giresun, Samsun çevrelerinde 15 günün üzerinde yağışlı gün görülürken, Orta Akdeniz, Konya, Karaman, Şanlıurfa, ve Mardin çevrelerinde bir güne kadar düştü.

Bölgelere göre nisan ayı yağışları

Marmara Bölgesi'nde nisan ayı yağışı metrekareye 49,6 kilogram olarak hesaplandı. Uzun yıllar ortalaması 51,9 kilogram, geçen yıl nisan ayı yağışı 60,2 kilogram oldu. Bölgeye düşen yağışlar, uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 4, geçen yıl nisan ayına göre yüzde 18 azaldı.

Ege Bölgesi'nin nisan ayı yağışı metrekareye 21,1 kilogram, uzun yıllar ortalaması 54 kilogram ve geçen yıl nisan ayı yağışı 36,1 kilogram olarak kaydedildi. Bölgenin nisan ayı yağışlarında normaline göre yüzde 61, geçen yıl nisan ayına göre yüzde 42 azalma oldu.

Yağışlar, Akdeniz Bölgesi'nde de nisanda metrekareye 13 kilogram, uzun yıllar ortalaması 53,5 kilogram, geçen yılın aynı döneminde ise 24,9 kilogram oldu. Yağışlar, normaline göre yüzde 76, geçen yılın nisan ayına göre yüzde 48 azalma gösterdi. Bölge son 32 yılın en düşük nisan yağışını aldı.

İç Anadolu Bölgesi'nin nisan yağışlarında metrekareye normale göre yüzde 71, geçen yıl nisan ayı yağışlarına göre ise yüzde 53 azalma yaşandı. Buna göre bölgede nisan ayı yağışı metrekareye 13 kilogram, uzun yıllar ortalaması 45,5 kilogram ve 2021 Nisan ayı yağışı ise 27,6 kilogram olarak kayıtlara geçti.

Karadeniz Bölgesi'nin nisan ayı yağışı ise metrekareye 40,8 kilogram, uzun yıllar ortalaması 56,2 kilogram ve geçen yıl nisan ayı yağışı 48,8 kilogram olarak hesaplandı. Yağışlarda normaline göre yüzde 27, geçen nisan ayı yağışlarına göre yüzde 16 azalma gerçekleşti.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde bu yıl nisan ayı yağışı 27,7 kilogram, uzun yıllar nisan ayı yağış ortalaması 74,3 kilogram ve geçen yılın nisan ayı yağışı 18,5 kilogram olarak kaydedildi. Yağışlarda normaline göre yüzde 63 azalma, 2021 Nisan ayı yağışlarına göre yüzde 50 artış yaşandı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde nisan ayında metrekareye düşen yağış miktarı 10,7 kilogram, normali 62,4 kilogram ve geçen yıl nisan ayı yağışı 7,1 kilogram olarak gerçekleşti. Yağışlarda normaline göre yüzde 83 azalma, 2021 Nisan yağışlarına göre yüzde 51 artış kaydedildi.