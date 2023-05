Nilüfer'de 19 Mayıs coşkusu

Kurtuluş mücadelesinin başlangıcı olan 19 Mayıs 1919'un 104. yıl dönümü Nilüfer'de binlerce vatandaşın katıldığı yürüyüşle kutlandı. FSM Bulvarı'nda gerçekleşen yürüyüşün ardından da Manga grubu, Nilüfer Cumhuriyet Meydanı'nda konser verdi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihindeki dönüm noktalarından biri olan 19 Mayıs 1919'un 104. yıl dönümünde Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği etkinliklerde, binlerce vatandaş bayram sevincini hep birlikte yaşadı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları için bu yıl da binlerce kişi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda düzenlenen yürüyüşe katıldı. Nilüfer Belediyesi'nin "19 Mayıs'ta İkinci Yüzyıl'a Yürüyoruz" sloganıyla düzenlediği yürüyüş, coşku içinde gerçekleşti. Yürüyüşe, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, geçmiş dönem Nilüfer Belediye Başkanı ve CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey de katıldı. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği yürüyüşe katılanlar, marşlar eşliğinde Nilüfer Belediyesi Halk Evi'ne kadar yürüdü. Halk Evi önündeki Nilüfer Cumhuriyet Meydanı'nda da bayram coşkusu devam etti.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de, meydanda toplanan vatandaşlara seslendi. Cumhuriyet'in yüzüncü yılında gençlere adanan bayramı hep birlikte kutlamaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Başkan Erdem, konuşmasına şu sözlerle devam etti: "Bundan 104 yıl önce Cumhuriyet'in kuruluşuna giden yol, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a atılan o ilk adımla başladı. 19 Mayıs, Mustafa Kemal önderliğindeki bağımsızlık mücadelesinin başladığı gündür. O günlerde ülkenin içinde olduğu durumu hayal etmenizi istiyorum. Düşünün, ülkenin birçok bölgesi düşman işgaline uğramış vaziyette. Yenilmiş, yıkılmış, umuda uzak düşmüş bir toplum. Hal böyleyken Samsun'a ayak basan Mustafa Kemal'in başlattığı milli mücadele, yoksulluk içindeki halkın yüreğinde küçücük bir umut ateşi yaktı. ve o umutla, o inanmışlıkla kazanıldı Kurtuluş Savaşı. Umudun bittiği yerde bunu gerçekleştirenlere çok şey borçluyuz. Onlar bize; inanırsak, imkansızı bile başaracağımızı öğretti. Bugün bağımsız bir ülkede nefes alabiliyorsak, bunu bizim özgürlüğümüz için hayatını feda edenlere borçluyuz. O nedenle 19 Mayıs 1919'un 104. yılında, her şeyden önce milli mücadele ateşini yakan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal ve bu topraklarda vatan uğruna can veren tüm şehitlerimizi saygıyla, şükranla anıyoruz."

Gençlere seslenen Başkan Erdem, 19 Mayıs'ın, özgürlüğe giden yolda atılan o ilk adımın sembolü olduğunu söyledi. Başkan Erdem, "19 Mayıs, umudun bittiği yerde, inadına umuda sarılmanın sembolüdür. Anadolu insanının yokluk içinde, yarı aç-yarı tok savaşarak canını feda ettiği, o adanmışlığın sembolüdür. Zaferi oluşturan inancın sembolüdür. Mustafa Kemal, 19 Mayıs için 'Benim doğduğum gündür' der. 'Biz her şeyi gençliğe bırakacağız. Geleceğin ümidi, ışıklı çiçekleri onlardır. Bütün ümidim gençliktedir' der ve milli mücadeleyi başlattığı günü, siz gençlere armağan eder. Bugün sizler, her biriniz vatanını seven ve bu emanete sahip çıkacak genç Mustafa Kemal'lersiniz. Atatürk'ün umudu sizlersiniz" diye konuştu.

Başkan Erdem, "Gençliğin özgürlük ruhuna, cesaretine, umut ve mücadele gücüne güveniyoruz. Sevgili gençler, bu ülke sizin. Gelecek sizsiniz. Bütün ulusumuzun 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum" sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Başkan Erdem konuşmasının ardından, SPX Dağyenice Ultra Trail çerçevesinde bu yıl Cumhuriyet'in 100. yılı için düzenlenen ve Gölyazı'dan başlayan 100 K parkurunun startını da, yarışçıların bulunduğu noktaya canlı bağlanarak verdi. Başkan Erdem'in konuşmalarının ardından düzenlenen ışık gösterisi kutlamalara renk katarken, sevilen grup Manga'nın sahneye çıkmasıyla heyecan doruğa çıktı. Ünlü grup, parçalarını alanı dolduranlarla birlikte söyledi. Konserde grubun seslendirdiği Cevapsız Sorular parçasına Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Bilge Anya Katırcı bateri ile eşlik etti. Konserin organizasyon ekibinde yer alan ve konserden bir gün önce trafik kazasında hayatını kaybeden Mehmet Necip Sinan, Furkan Şenbağ ve Hasan Hüseyin Acar da, fotoğrafları ekrana yansıtılarak anıldı. Manga'nın solisti Ferman Akgül, ekip adına duygularını dile getirerek, "Bugün burada sahneye çıkmak gerçekten çok zor. Konserin gerçekleşmesi için emek veren 3 arkadaşımızı kaybettik, onları hiç unutmayacağız. Bu zor günde arka planda emek veren bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - BURSA