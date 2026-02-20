Haberler

Halk oyunları ekiplerinden Niksar Kaymakamı Perçi'ye ziyaret

Tokat'ın Niksar ilçesinde Kaya İsmet Özden Ortaokulu ve Ulvi Saime Kaya İlkokulu halk oyunları ekipleri, Kaymakam Kadir Perçi'yi ziyaret ederek yarışmalarda elde ettikleri başarıları paylaştı. Kaya İsmet Özden Ortaokulu, grup müsabakalarında Tokat'ı temsil edecek.

Tokat'ın Niksar ilçesinde Kaya İsmet Özden Ortaokulu ve Ulvi Saime Kaya İlkokulu halk oyunları ekipleri, Kaymakam Kadir Perçi'yi ziyaret etti.

Halk oyunları yarışmalarında Ulvi Saime Kaya İlkokulu küçükler, Kaya İsmet Özden Ortaokulu ise yıldızlar kategorisinde üçüncülük elde etti.

Kaya İsmet Özden Ortaokulu halk oyunları ekibi, 11-12 Nisan tarihlerinde yapılacak grup müsabakalarında Tokat'ı temsil edecek.

Kaymakam Perçi, öğrencileri elde ettikleri başarıdan dolayı tebrik ederek, başta ekipleri hazırlayan Halil İbrahim Sezer olmak üzere emeği geçen öğretmen ve idarecilere teşekkür etti.

Perçi, grup müsabakalarında yarışacak Kaya İsmet Özden Ortaokulu halk oyunları ekibine başarı diledi.

Kaynak: AA / Ahmet Can Korkmaz
