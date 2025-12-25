"Niksar'dan Al Yöresel Ürünler Hediyelik Eşya Fuarı" düzenlendi
Tokat'ın Niksar ilçesinde düzenlenen 'Niksar'dan Al Yöresel Ürünler Hediyelik Eşya Fuarı', belediye yetkilileri ve vatandaşların katılımıyla açıldı. Fuar, 28 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.
Belediye Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen fuarın açılış programına Niksar Kaymakamı Kadir Perçi, Belediye Başkanı Semih Tepebaşı, AK Parti İlçe Başkan Vekili Süleyman Keleş ile vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA / Ahmet Can Korkmaz - Güncel