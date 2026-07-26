Nijerya'dan Yemen geriliminde itidal çağrısı

Nijerya, Yemen'deki Husiler ile Suudi Arabistan arasında yaşanan gerilime ilişkin taraflara itidal çağrısında bulunarak, durumun daha fazla tırmanmasının bölgesel barış ve istikrarı tehdit edeceği konusunda uyardı.

Nijerya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Yemen'deki Husiler ile Suudi Arabistan arasında devam eden gerilim ve saldırı haberlerinden derin endişe duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, tüm taraflara azami itidal göstermeleri, gerilimi derhal düşürmeleri ve çatışmaları körükleyebilecek ya da sivillerin hayatını, bölgesel barış ve istikrarı tehlikeye atabilecek her türlü adımdan kaçınmaları çağrısı yapıldı.

Tarafların, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı ve uluslararası hukuk ilkeleri doğrultusunda diyalog, diplomasi ve barışçıl çözüm yollarına öncelik vermesi gerektiği vurgulanan açıklamada, çatışmaların daha da tırmanmasının bölgesel güvenlik ve istikrarı zayıflatacağı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Nijerya'nın anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözümüne olan bağlılığını yinelediği, gerilimin azaltılması, sükunetin yeniden sağlanması ve bölgede kalıcı barış ile istikrarın tesis edilmesine yönelik samimi ve yapıcı tüm çabalara destek vermeye hazır olduğu kaydedildi.

Ne olmuştu?

İran destekli Husiler, 20 Temmuz'da Suudi Arabistan'a yönelik, Riyad'ın Yemen'de kontrolü altındaki bölgelere abluka uyguladığını belirterek, "deniz seyrüsefer yasağı" olarak nitelendirdikleri bir uygulama başlattıklarını duyurmuştu.

Husiler, 22 Temmuz akşamı, Kızıldeniz'de Suudi Arabistan'a ait iki petrol tankerini balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef aldıklarını ve saldırılar sonucunda gemilerde yangın çıktığını ileri sürmüştü.

Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasında zaman zaman çatışmalar yaşansa da Nisan 2022'den bu yana görece bir sakinlik hakim.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana'nın yanı sıra ülkenin bazı kent ve illerini kontrolünde tutuyor.

Kaynak: AA