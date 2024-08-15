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Nijerya ve Ekvator Ginesi, Gine Körfezi Boru Hattı Projesi için anlaşma imzaladı

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Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu ve Ekvator Ginesi mevkidaşı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, Gine Körfezi Boru Hattı Projesi için bir anlaşma imzaladı. Anlaşma, yasal ve düzenleyici tedbirler, kuruluş ve işletme, doğal gazın transiti, doğal gaz boru hattının mülkiyeti ve genel ilkeleri kapsamaktadır.

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu ve Ekvator Ginesi mevkidaşı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo'nun, Gine Körfezi Boru Hattı Projesi için bir anlaşma imzaladığı bildirildi.

Tinubu'nun Özel Danışmanı Ajuri Ngelale'nin yaptığı yazılı açıklamaya göre Tinubu, 3 günlük ziyaret için Ekvator Ginesi'nin başkenti Malabo'ya gitti.

Ziyaret kapsamında Tinubu ve Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Mbasogo, Gine Körfezi Boru Hattı Projesi için anlaşma imzaladı.

Karşılıklı kalkınma için ortaklığı öngören anlaşmanın, yasal ve düzenleyici tedbirler, kuruluş ve işletme, doğal gazın transiti, doğal gaz boru hattının mülkiyeti ve genel ilkeleri kapsadığı belirtildi.

Tinubu, yaptığı açıklamada, anlaşmanın imzalanmasının doğal gaz arama ve istihdam için yeni fırsatlar yaratacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Mbasogo ise Nijerya ile ikili ilişkilerin uzun yıllar boyunca ödüllendirici olduğunu kaydetti.

Mbasogo, anlaşmanın imzalanmasının Afrika'nın kalkınması için stratejik olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Güncel

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