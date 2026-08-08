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Nijerya ve Benin güvenlik işbirliğini artırıyor

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Nijerya ve Benin, sınır ötesi güvenlik tehditlerine karşı savunma ve istihbarat işbirliğini güçlendirme kararı aldı. İki ülke, silahlı gruplara karşı istihbarat paylaşımını artıracak ve gerçek zamanlı mekanizmalar kuracak.

Nijerya ve Benin, sınır ötesi güvenlik tehditleriyle mücadele için savunma ve istihbarat işbirliğini güçlendirme konusunda anlaştı.

Nijerya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Savunma Bakanı General Christopher Musa, Benin'in başkenti Kotonu'ya 3 günlük ziyaret gerçekleştirdi.

Musa, ziyaretinde Beninli mevkidaşı Gildas Agonkan ile görüşerek, iki ülkenin güvenlik güçleri arasındaki işbirliğinin artırılmasını ele aldı.

Görüşmelerde, sınır bölgelerinde faaliyet gösteren silahlı gruplar ve suç şebekelerine karşı istihbarat paylaşımının artırılması ve gerçek zamanlı istihbarat mekanizmalarının kurulması konusunda mutabakata varıldı.

Musa, terör örgütlerinin ortak sınır bölgelerinde güvenli alan oluşturmasının engellenmesi için iki ülkenin daha yakın çalışması gerektiğini belirtti.

Kotonu'da görev yapan Nijeryalı askerleri de ziyaret eden Musa, hükümetin askerlerin ihtiyaçlarını karşılamak ve çalışma koşullarını iyileştirmek için destek vermeye devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA
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