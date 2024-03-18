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Abuja'da Çanakkale ve İstiklal Marşı Anma Programı Düzenlendi

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Nijerya'nın başkenti Abuja'da, '12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası' ile '18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü' vesilesiyle anma programı düzenlendi. Abuja'daki Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE) düzenlenen anma programına Abuja Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı İmdat Karakoç, yabancı misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Nijerya'nın başkenti Abuja'da, "12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası" ile "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü" vesilesiyle anma programı düzenlendi.

Abuja'daki Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE) düzenlenen anma programına Abuja Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı İmdat Karakoç, yabancı misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Karakoç, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı. Karakoç, Çanakkale Zaferi'nin inancın, kararlılığın, dayanışmanın, fedakarlığın, birlik ve beraberliğinin zaferi olduğunu belirtti.

Çanakkale'de sergilenen birlik, kardeşlik ve dayanışmanın Türk milletine hem zaferi getirdiğini hem de Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Kurtuluş Savaşı'nın ve Cumhuriyet'in de tohumlarının atıldığını söyleyen Karakoç, şunları kaydetti:

"Çanakkale Zaferi, milletimizin mücadeleci ve asil ruhunu tüm dünyaya bir kez daha göstermiş, İstiklal Marşımızın Şairi Mehmet Akif Ersoy'un veciz sözleriyle ifade edecek olursak, milletimizin hakkı olan istiklalini ve istikbalini korumuştur."

Abuja YEE Koordinatörü Musa Erbaş ise Çanakkale ruhunun, Türk milletinin varoluş mücadelesinin sembolü olduğunu ifade etti.

Programda ayrıca Türkiye Diyanet Vakfı Abuja Din Hizmetleri Müşaviri Hüseyin Ortaç, tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim ve dualar okudu. Sinevizyon gösteriminin yapıldığı programda Nijeryalı çocuklar tarafından İstiklal Marşı okundu ve ardından sergi açıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Mehmet Akif Ersoy Çanakkale 18 Mart Nijerya Güncel Haberler

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