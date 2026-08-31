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Abuja'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu

Abuja'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu
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Nijerya'nın başkenti Abuja'da, Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Mehmet Poroy'un ev sahipliğinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi. Resepsiyonda, şehit ve gaziler için saygı duruşunda bulunuldu, milli marşlar çalındı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı okundu. Büyükelçi Poroy, zaferin Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki önemini vurguladı.

Nijerya'nın başkenti Abuja'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon verildi.

Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Mehmet Poroy'un ev sahipliğinde verilen resepsiyona, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, ülkedeki Türk vatandaşları ve çok sayıda ülkenin askeri ataşeleri katıldı.

Program, şehit ve gaziler için saygı duruşunda bulunulması ve iki ülkenin milli marşlarının çalınmasıyla başladı. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı okundu.

Büyükelçi Poroy, buradaki konuşmasında, 30 Ağustos'un Türk milletinin tarihinde dönüm noktalarından biri olduğunu belirtti.

Bugün Türk tarihinin kritik bir döneminin anıldığını ifade eden Poroy, 104 yıl önce 30 Ağustos 1922'de Türk Silahlı Kuvvetlerinin Başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk'ün işgalci güçlere karşı kesin bir zafer kazandığını söyledi.

Poroy, emperyalist güçlerin Anadolu'yu işgaline karşı Atatürk'ün 1919'da Milli Mücadele'ye liderlik ettiğini belirterek, bu mücadelenin üç yıl sonra 30 Ağustos 1922'de kazanılan büyük zaferle sonuçlandığını kaydetti.

Söz konusu zaferin, Atatürk'ün ileri görüşlü liderliğinde 1923'te modern Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasının önünü açtığını vurgulayan Poroy, 30 Ağustos Zaferi'nin Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesindeki önemine dikkati çekti.

Resepsiyon, davetlilere Türk mutfağından çeşitli ikramlarda bulunulmasının ardından sona erdi.

Kaynak: AA
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