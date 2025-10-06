Nijerya'da 16 Milyon Çocuğa Aşılama Kampanyası Başlatıldı

Nijerya hükümeti, kızamık, çocuk felci ile diğer ihmal edilmiş tropikal hastalıklara karşı ülke genelinde 16 milyon çocuğu kapsayan geniş çaplı bir aşılama kampanyası başlattı.

Kampanyanın açılış töreni, başkent Abuja'daki Devlet Başkanlığı Konukevi'nde düzenlendi. Törene Nijerya Devlet Başkanı'nın eşi Oluremi Tinubu, Sağlık ve Sosyal Refah Koordinasyon Bakanı Muhammad Ali Pate ile uluslararası kalkınma ortaklarının temsilcileri katıldı.

Bakan Pate, ülkede kızamık, çocuk felci ve diğer ihmal edilmiş tropikal hastalıklara karşı ülke genelinde 16 milyon çocuğu kapsayan geniş çaplı bir aşılama kampanyası başlatıldığını belirterek, kampanya kapsamında 9 ila 14 yaş arasındaki çocuklara kızamık-kızamıkçık aşısı uygulanacağını kaydetti.

Programın amacının 2030 yılına kadar kızamığı ortadan kaldırmak ve bağışıklama hizmetlerini güçlendirmek olduğunu ifade eden Pate, bu tür entegre sağlık kampanyalarının ülke genelinde çocuk ölümlerinin azaltılması ve salgın hastalıkların kontrol altına alınması açısından kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Pate, kampanyanın rutin aşılama hizmetlerinin güçlendirilmesi, gözetim ve salgınlara müdahale kapasitesinin artırılması, kızamık ve kızamıkçık hastalıklarının ilk evrelerinin birinci basamak sağlık hizmetleriyle bütünleştirilmesi ve yenilikçi teknolojilerin kullanımının teşvik edilmesini hedeflediğini söyledi.