Nijerya Cumhurbaşkanı T törene geçirdi

Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandığı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yere düştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu'yu Cumhurbaşkanlığı'nda resmi törenle karşıladı. Karşılamanın ardından iki lider içeri girmek üzere merdivenlere doğru ilerlerken Tinubu düştü. Yetkililer Tinubu'yu kaldırmak için harekete geçti. İki lider fotoğraf çekimi için poz verdikten sonra Erdoğan, kapıdan içeriye girerken Tinubu'nun koluna girdi.

Kaynak: ANKA / Güncel
