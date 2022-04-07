Nijer-Türkiye Dostluk Okulu, öğrencilerin geleceğine yön veriyor

Türkiye Maarif Vakfı Nijer- Türkiye Dostluk Okulu, fenden sosyal bilimlere, spordan kültür-sanata kadar verdiği eğitimle ülkenin en seçkin kurumları arasında yer alıyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı tarafından Selçuklu mimarisiyle 40 bin metrekare alan üzerine inşa edilen okul, 2017-2018 eğitim öğretim yılının başında Türkiye Maarif Vakfının hizmetine sunularak öğrenci kabulüne başladı.

Altyapı ve teknoloji anlamında üst seviyede bulunan okul, Nijer halkının en çok tercih ettiği okulların başında geliyor.

Dersliklerin yanı sıra fizik, kimya, biyoloji, bilgisayar ve dil laboratuvarları ile spor kompleksleri, bahçe, kantin ve farklı sosyal aktivitelere yönelik alanların bulunduğu okulda, 400 öğrenciye teorik bilginin yanında pratik yapma imkanı da sunuluyor.

Eğitim dili Fransızca olan okulda, seçmeli dil olarak Türkçe, İspanyolca ve İngilizce de eğitim veriliyor. Anaokulundan itibaren Türkçe eğitimine başlayan çocuklar, Türkçe şarkı söyleyip kitap okuyabiliyor.

Müzik, resim, spor ve etkinlik kulüplerinin çalışmalarıyla ülkede adından söz ettiren okul, öğrencileri belli dönemlerde Türkiye'deki kamplara da göndererek ülkenin tarihi ve kültürel yerlerini tanımaları fırsatını sunuyor.

Hedef, ulusal sınavlarda elde edilen başarıyı artırma

Türkiye Maarif Vakfı Türkiye-Nijer Dostluk Okulları Merkez Kampüsü Genel Müdürü Bayram Erdem, AA muhabirine, okulun bin öğrenci kapasitesine sahip olduğunu anlattı.

Merkez kampüste, kız ve erkek olmak üzere ortaokul ve lise eğitiminin verildiğini aktaran Erdem, "Nijer'de bunun gibi iki kampüsümüz daha var. Okullarımızda eğitim ve öğretim faaliyetimizin yanında kampüsümüzde bulunan sosyal alanlarda sportif faaliyetlerimize çok önem veriyoruz. Bu anlamda Nijer'deki okullarımızda ciddi bir tercih sebebi olarak hem eğitim dışı sosyal sportif faaliyetler hem de kulüp faaliyetlerimiz devam etmektedir." dedi.

Erdem, ulusal sınavlarda yüzde 95 başarı elde ederek yakaladıkları eğitim başarısını gelecek yıllarda artırarak sürdüreceklerini kaydetti.

Merkez kampüsün ortaokul ve lise kademesinde eğitim verdiğini, diğer kampüslerde ilkokuldan, hatta okul öncesinden başlayıp lise kademesine kadar öğrencileri okuttuklarını dile getiren Erdem, şöyle devam etti:

"Sonrasında merkeze bağlı Maarif Ajans Birimi aracılığıyla burada liseyi bitiren öğrencilerimizi Türkiye'de Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) gibi bursluluktan faydalanabilecekleri sınavlara ve kendi istekleriyle okuyabilecekleri devlet okullarına ve özel okullara yönlendiriyoruz. Şu an okullarımızdan mezun olup Türkiye'de okuyan, tekrar geri gelen öğrencilerimiz var. Hatta aralarında birlikte çalıştıklarımız da var. Adeta kurduğumuz köprü ve bağlar, bir ömür boyu devam ediyor."