Nihal Olçok'tan duygulandıran paylaşım! Şehit eşinin ve oğlunun fotoğraflarını yayınladı

15 Temmuz 2016'da darbe girişiminin yaşandığı gece Altunizade'deki evinde olan Erol Olçok, kendisiyle köprüye gitmek isteyen oğluna (Abdullah Tayyip Olçok) ısrarla "Evde kal." demiş ancak Abdullah Tayyip, babasının ısrarına aldırmayarak, darbecilere karşı onunla yan yana mücadele etmek için köprüye gitmişti.

VATANDAŞLARI KÖPRÜYE YÖNLENDİRMİŞTİ

Olçok, Kısıklı'da, "Bu vatan bizim, kimse bu vatanı bizden alamaz. Köprüde sorun büyük arkadaşlar, orayı almamız lazım." diyerek, vatandaşları köprüye yönlendirmişti. Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip, darbeci askerlerin açtığı ateş sonucu hayatlarını kaybetmişti. Olçok ile oğlu Abdullah Tayyip'in cenazeleri, Karacaahmet Mezarlığı'nda bulunuyor.

DÜN BABASININ KUCAĞINDA UYUYORDU BUGÜN DE

Eşi ve oğlunu 6 yıl önce kaybeden Nihal Olçok, iki şehidin fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Olçok, paylaşımında "Değişen bir şey yok, dün babasının kucağında uyuyordu bu günde..." ifadelerine yer verdi.

"HER EVDE BİR RESMİN OLACAK"

Paylaşımının devamında şiire yer veren Olçok, "Bir gün bu akan sele dur diyeceğim. Ne bu şehir kalacak, Ne bu duygusuz sürü, Ne bu korkunç kalabalık. Her vapur,seni getirecek bana. Bütün istasyonlarda seni bekleyeceğim. Kapılar sana açılacak. Senin için söylenecek şarkılar. Şiirler senin için yazılacak. Her evde bir resmin olacak, Her meydanda bir heykelin … Ve sen kimi gün bir rüzgar gibi, Kimi gün denizler gibi , Kopup ötelerden, ötelerden. Yalnız bana geleceksin." dedi.