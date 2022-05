Niğdeli Kasap: "Çorbalık Kemiklerimiz Var. Eskiden Bunları Çöpe Atıyorduk. Şu An Vatandaş Çorbasına, Yemeklerine Atıyor"

NİĞDE (ANKA) -

ENES CAN ÖZMEN

Niğdeli kasap Kemal Dalmış, "10-20 lira fiyatlarında kıyma alabiliyorlar, bir şey de diyemiyoruz, ne olursa veriyoruz. Çorbalık kemiklerimiz var. Eskiden biz bunları çöpe atıyorduk veya hayvan yiyeceklerinde kullanılıyordu. Şu an vatandaş çorbasına, yemeklerine atıyor, protein ihtiyacını karşılamaya çalışıyor" dedi.

Niğde'de kasaplık yapan Kemal Dalmış, et fiyatlarının zamlanmasının ardından vatandaşla yaşadıklarını anlattı. Dalmış şunları söyledi:

"Vatandaş zorlanıyor. Fiyatlarda bariz bir yükselme var. Bayramdan sonra yüzde 10, yüzde 15 bandında tekrar bir yükselme oldu. Zaten bu sene sürekli fiyatlar yükseliyor yerinde sabit değil. Vatandaş açısından da zor, bizim açımızdan da zor. Et satarken zorlanıyoruz, vatandaş et beğenirken zorlanıyor, bilmiyorum bir çıkmazdayız, Allah yardımcımız olsun hem vatandaşın hem bizim.

Önceden kiloyla satıyorduk vatandaş geliyordu. Özellikle köylü kısmı 4-5 kilogram et verdiğimiz insanlar çok oluyordu. Yaklaşık 15-20 kişi 10-20 lira fiyatlarında kıyma alabiliyorlar, bir şey de diyemiyoruz ne olursa veriyoruz tabi. Şöyle çorbalık kemiklerimiz var eskiden biz bunları çöpe atıyorduk veya hayvan yiyeceklerinde kullanılıyordu. Şu an vatandaş çorbasına atıyor yani yemeklerine atıyor protein ihtiyacını karşılamaya çalışıyor. Tabi zorlanıyorlar. Et alan vatandaş da var, alırken çok aşırı zorlanan insanlarımız da var.

"15 BİN LİRA OLAN BÜYÜKBAŞ HAYVAN ŞİMDİ 30-35 BİN"

Kurban geliyor, biz kurban işi de yapıyoruz hisse işi de yapıyoruz. Sabit bir fiyat yok. Geçen sene, Ramazan'dan hemen sonra başlamıştık. Bu sene başlayamadık fiyatların ne olacağı belli değil. Daha başlayamadık zaten, cesaret edip fiyatları belli değil. Bilmiyorum sattığımız hayvanı, yerine koyabilecek miyiz, aynı fiyata hayvan alabilecek miyiz? Geçen sene küçükbaşları 2 binden başlamıştı yani 2 bin, 2 bin 500, 3 bin civarında satıyorduk. Bu sene de tahminim 3 binden başlar tahminim; 3 bin-4 bin arası küçükbaş olur. Hemen hemen yüzde 80 yüzde 100 bir fark var zaten et fiyatlarında. Büyükbaşta hisselerimiz de zannederim 3 binden başlar 3-6 bin bandında olur. 15, 20 bin liraya verdiğimiz şu anda 30-35 bin. Dediğim gibi yüzde 80 ile yüzde 100 arasında yükselme var. Şu an için fiyatlar böyle önümüzdeki günlerde ne olacağı belli değil.

"ETİN BU FİYATLARA YÜKSELDİĞİNİ HATIRLAMIYORUM"

Özellikle yem fiyatları yüksek, girdi fiyatları yüksek maliyetler aşırı yükseldi. Veteriner hizmetleri yüksek, ilaç yüksek… Besicimiz gerçekten çok zor durumda. Onların da para kazandığını hiç sanmıyorum. Çünkü insanlar süt malını kesiyorlar, inşallah bugünleri aramayız, diyorum.

Dana antrikot şu an fiyat 140 civarında geçen sene biz bu eti 65-70 bandında satıyorduk, yaklaşık biz 55-60 yıllık bir firmayız ben bu etin bu fiyatlara yükseldiğini hiç hatırlamıyorum."