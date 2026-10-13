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Niğde Konaklı'da tarım işçisi ailelere çocuk gelişimi ve mahremiyet eğitimi verildi

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Niğde Konaklı'da tarım işçisi ailelere çocuk gelişimi ve mahremiyet eğitimi verildi
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Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Niğde Konaklı'daki mevsimlik tarım işçisi ailelerine saha çalışması düzenledi. Çalışmada aileler, çocuk gelişimi, mahremiyet bilinci, kişisel bakım ve çocuk hakları gibi konularda bilgilendirildi.

Niğde'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, mevsimlik tarım işçilerine yönelik çocuk gelişimi ve mahremiyet eğitimi düzenledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Konaklı beldesindeki mevsimlik tarım işçilerine yönelik saha çalışması gerçekleştirildi.

Çalışma kapsamında mevsimlik tarım işçilerinin aileleri, Bakanlığın hizmet modelleri, çocuk gelişimi, mahremiyet bilinci, kişisel bakım, çocuk hakları ve sağlıklı aile yaşamı konularında bilgilendirildi

Kaynak: AA
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