Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 9 zanlıdan 3'ü tutuklandı

Niğde merkez ve Bor ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Operasyonlarda 252 gram sentetik uyuşturucu ve 50 sentetik hap ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 11-15 Şubat tarihleri arasında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmalarda 9 şüpheli yakaladı.

Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 252 gram sentetik uyuşturucu, 50 sentetik hap, aseton, hassas terazi ve 7 bin 600 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.

