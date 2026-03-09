Haberler

Hafif ticari araç takla attı; aynı aileden 4 kişi yaralandı

Güncelleme:
Niğde'nin Çamardı ilçesinde meydana gelen kazada bir hafif ticari araç takla attı. Anne, baba ve iki çocuk yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili jandarma inceleme başlattı.

NİĞDE'nin Çamardı ilçesinde seyir halindeki hafif ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen kazada anne- baba ve 2 çocuğu yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında ilçeye bağlı Kavlaktepe köyü mevkisinde meydana geldi. Çamardı istikametine giden Mehmet Ö. (42) yönetimindeki hafif ticari araç, kar ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç bariyerlere çarpıp takla attı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Takla atan aracın sürücüsü Mehmet Ö. ve eşi Yasemin Ö. (38) ile çocukları Fatma Ö. (11) ve Gökçe Ö., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan aynı aileden 4 yaralının durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
