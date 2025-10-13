Niğde'de Tek Yön Projesi Hızla İlerliyor
Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, trafik akışını düzenlemek amacıyla başlatılan tek yön projesinin gelişmeleri hakkında bilgi verdi. Projenin işlevsel hale geldiğini vurgulayan Özdemir, eksikliklerin giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.
Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, gazetecilerle bir araya geldi.
Özdemir, Belediye Meclis Salonu'ndaki programda, yaklaşık 2 ay önce kentte araç trafiğini azaltmak için başlatılan tek yön projesi hakkında bilgi verdi.
Yaklaşık 2 ayda trafiği tek yönlü hale getirdiklerini anlatan Özdemir, şunları kaydetti:
"Proje cumartesi başladı, eksiklerimiz var. Bizim için önemli olan projenin işlevsel hale gelmesiydi o da çok verimli bir şekilde oldu ama projemiz daha bitmedi. Yaya geçidiyle alakalı sıkıntılar var, bunları çalışıyoruz. Bu projeye 3 yıldır çalışıyorduk, çok farklı ekiplerle de çalıştık. Göreve ilk geldiğimizde Niğde Ömer Halisdemir Üniversite Trafik Bölümü'nden hocalarımızla da çalıştık. Bunların hepsi profesör ve Türkiye'deki öncü kişiler. Hedefimiz 1 Ocak 2026'ya kadar tek yönle alakalı bütün işlerimizi bitirmek."
Özdemir, konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.