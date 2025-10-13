Niğde'de Tek Yön Projesi Hızla İlerliyor

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, gazetecilerle bir araya geldi.

Özdemir, Belediye Meclis Salonu'ndaki programda, yaklaşık 2 ay önce kentte araç trafiğini azaltmak için başlatılan tek yön projesi hakkında bilgi verdi.

Yaklaşık 2 ayda trafiği tek yönlü hale getirdiklerini anlatan Özdemir, şunları kaydetti:

"Proje cumartesi başladı, eksiklerimiz var. Bizim için önemli olan projenin işlevsel hale gelmesiydi o da çok verimli bir şekilde oldu ama projemiz daha bitmedi. Yaya geçidiyle alakalı sıkıntılar var, bunları çalışıyoruz. Bu projeye 3 yıldır çalışıyorduk, çok farklı ekiplerle de çalıştık. Göreve ilk geldiğimizde Niğde Ömer Halisdemir Üniversite Trafik Bölümü'nden hocalarımızla da çalıştık. Bunların hepsi profesör ve Türkiye'deki öncü kişiler. Hedefimiz 1 Ocak 2026'ya kadar tek yönle alakalı bütün işlerimizi bitirmek."

Özdemir, konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.