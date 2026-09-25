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Niğde'de polis, dolandırıcılık ve sahteciliğe karşı vatandaşları bilgilendirdi

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Niğde'de polis, dolandırıcılık ve sahteciliğe karşı vatandaşları bilgilendirdi
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Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık ve sahtecilikle mücadele kapsamında vatandaşları bilgilendirdi. Ekipler, polis, jandarma veya kamu personelinin para talep etmeyeceğini anlatarak broşür dağıttı.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlara dolandırıcılık ve sahtecilik konularında bilgilendirmede bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, iletişim yoluyla dolandırıcılık, mal varlığına karşı işlenen suçlar, yatırım, araç kiralama, sosyal medya üzerinden yatırım ve alışveriş dolandırıcılığı ile IBAN kiralama konusunda vatandaşları bilgilendirdi.

Ekipler, bu kapsamda vatandaşlara polis, jandarma, savcı veya herhangi bir kamu personelinin para talep etmeyeceğini, cep telefonlarına gelen çağrı ve mesajları dikkate almamaları gerektiğini anlatarak, broşür dağıttı.

Kaynak: AA
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