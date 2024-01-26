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Niğde'de buzlanan yolda otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

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Niğde'de buzlanan yolda kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 1 kişi öldü, 3'ü çocuk 4 kişi de yaralandı. Kazada hayatını kaybeden Habibe Başer'in cenazesi morga kaldırıldı.

NİĞDE'de buzlanan yolda kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 1 kişi öldü, 3'ü çocuk 4 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Niğde- Nevşehir Karayolu Yeşilgölcük beldesi yakınlarında meydana geldi. Bekir Başer (37) yönetimindeki 50 SD 134 plakalı otomobil, yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp, devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, sürücünün eşi Habibe Başer'in (36) hayatını kaybettiği belirledi. Sürücü ve çocukları Meryem Nur (14), 3 yaşındaki ikizler Hafza ve Zeynep Başer yaralandı. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden Habibe Başer'in cenazesi ise morga kaldırıldı.

Jandarma, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yeşilgölcük Nevşehir Niğde Ölüm Soruşturma Trafik Kazaları Güncel Haberler

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