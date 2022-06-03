Niğde'de atık yağ geri dönüşüm tesisinde yangın (2) - Haberler

Niğde'de atık yağ geri dönüşüm tesisinde yangın (2) KONTROL ALTINA ALINDINiğde'nin Bor ilçesinde, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) atık yağ geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. KONTROL ALTINA ALINDI Niğde'nin Bor ilçesinde, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) atık yağ geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Ekipler, 3 saat süren çalışmanın ardından alevleri kontrol altına aldı. Soğutma çalışmaları sürüyor. Demirören Haber Ajansı / Ali Kadı - Güncel Organize Sanayi Bölgesi Niğde OSB Güncel Haberler

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