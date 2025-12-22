Haberler

Niğde'de "Aile Paneli" düzenlendi

Niğde'de 'Aile Paneli' düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Niğde'de Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Projesi kapsamında düzenlenen 'Aile Paneli'nde, projenin geçmişi ve önemi konusunda bilgilendirmeler yapıldı. Vali Cahit Çelik, projenin kurumsal yapısına ve okuma pratiğine dikkat çekti.

Niğde'de, Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Projesi kapsamında "Aile Paneli" gerçekleştirildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen panelin açılışında konuşan Vali Cahit Çelik, Anadolu Mektebi'nin okuma faaliyetlerinin süreklilik, derinlik ve muhakeme temelinde çalışma zemini sunduğunu söyledi.

Çelik, projenin 2012'de Prof. Dr. Sami Güçlü öncülüğünde Sakarya Üniversitesinde küçük bir gönüllü öğrenci grubuyla başlatıldığını anımsattı.

Bu yaklaşımın külliyat okumalarına dayandığını ifade eden Çelik, şunları kaydetti:

"Zamanla Milli Eğitim Bakanlığı desteğiyle kurumsal bir yapıya kavuşmuş ortaokul, lise ve üniversite düzeyinde uygulanan bir okuma modeli haline gelmiştir. Bugün gelinen noktada Anadolu Mektebi, ülke genelinde birçok ilde farklı okul türlerinde binlerce öğrencinin katılımıyla sürdürülen bir okuma ve düşünme pratiği olarak yoluna devam etmektedir. Bu çalışmanın temel yaklaşımı, bir yazarın yalnızca bir eserini değil, bütün eserlerini okumak ve okumakla yetinmeyip anlamak, değerlendirmek ve ifade edebilmektir. Bu yönüyle Anadolu Mektebi gençlere hazır bilgiler sunmaktan ziyade okuduğu metin üzerinden düşünme, gerekçelendirme ve kanaat oluşturma imkanı tanımaktadır. Bu anlayışla yürütülen her okuma faaliyeti, yalnızca bugüne değil ülkemizin yarınlarına yapılan nitelikli bir katkıdır. Programın hayırlı olmasını diliyorum."

İl Milli Eğitim Müdürü Elif Özbek de Anadolu topraklarının kadim olduğunu, 2018'de projenin kentte başladığını ve her yıl katılımın arttığını belirtti.

Projenin kentte 14 lisede 227 öğrenciyle sürdürüldüğünü anlatan Özbek, "Bu yıl ilk kez ortaokullarımızda da okumalara başlanmış, 30 okulumuzda 167 öğrencimiz projeye dahil olmuştur. Bu tablo, Anadolu Mektebi'nin ilimizde kök saldığının ve güçlü bir karşılık bulduğunun en somut göstergesidir." dedi.

Konuşmaların ardından öğrencilerin sunum yaptığı programa, Anadolu Mektebi kurucusu eski Tarım Bakanı Prof. Dr. Sami Güçlü, Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, Adalet Komisyonu Başkanı ve 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Bayram Ünlü, İl Kültür ve Turizm Müdürü Elif Belkıs Baştürk, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nurettin Kesler, öğretmenler ile öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Güncel
Dışişleri Bakanı Fidan: SDG'nin entegrasyona niyeti yok, İsrail'le koordinasyon içinde

Bakan Fidan SDG'yi son kez uyarıp arkalarındaki ülkeyi açıkladı
İşte 2025'in en çok konuşulan olayları

En çok bunları konuştuk! İlk sırada Türkiye'yi yasa boğan olay var
Dava dosyasına girdi! Saran ile Ela Rümeysa Cebeci arasında olay diyalog

Olay yazışma dosyaya girdi: Nice senelere koca...
Mide ağrısıyla hastaneye gitti, tomografiyi gören doktor hemen polisi aradı

Mide ağrısıyla gitti, tomografiyi gören doktor hemen polisi aradı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suratı tanınmaz hale gelen Jake Paul'un ne kadar kazandığını duyunca şok olacaksınız

Suratı tanınmaz halde ama kazandığı para akıllara zarar
Ekranlardan uzak kalmıştı… Ayça İnci'nin cesur tarzı bakana bir daha baktırdı

'Şoför Leyla'nın göğüs dekolteli tarzı bakana bir daha baktırdı
Piyasaları hareketlendiren iddia: Türkiye'nin 3 dev bankası birleşiyor

Türkiye'nin 3 dev bankası birleşiyor
Başsavcılıktan Okan Buruk iddialarına yalanlama

İfadeye çağırılacak mı? İddialara Son noktayı Başsavcılık koydu
Suratı tanınmaz hale gelen Jake Paul'un ne kadar kazandığını duyunca şok olacaksınız

Suratı tanınmaz halde ama kazandığı para akıllara zarar
CHP-DEM Parti görüşmesi sonrası Özgür Özel'den Leyla Zana açıklaması

DEM heyetiyle görüşme sonrası Özel'den Leyla Zana açıklaması
Gözaltına alınıp serbest bırakılan Levent Gültekin yaşadıklarını anlattı: Kimseye düşman değilim

Levent Gültekin gözaltında yaşadıklarını anlattı
title