İklim Zirvesi'nde Gençlerden Sürdürülebilir Çözümler

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Cemre Vakfı ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) işbirliğiyle düzenlenen "NextGenCOP30.5: İklim Zirvesi ve Gençlik Diplomasi Simülasyonu Programı"nın ikinci günü tamamlandı.

Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndaki etkinliğin öğleden sonraki oturumlarında, Türkiye ve dünyanın farklı ülkelerinden gelen öğrencilerin oluşturduğu 200 delege, sürdürülebilir gelecek için sorunları ve çözüm önerilerini tartıştı.

Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen "Hırstan Eyleme: Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Döngüsel Çözümleri Ölçeklendirme" başlıklı panel yapıldı.

İTÜ Çevre Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sadullah Levent Kuzu, İTÜ Çevre Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Börte Köse Mutlu ile kumu toprağa dönüştürerek çölü yeşillendirme projesi üzerinde çalışan start-up firmasının kurucu ortakları Samsurin Welch ve Eva Moraies, panele konuşmacı olarak katıldı.

Panelde, sürdürülebilir bir gelecek için atılabilecek adımlar ele alındı.

Etkinliğin öğleden sonraki oturumlarına, sürdürülebilir projeler üzerine çalışmalar yürüten çok sayıda yerli ve yabancı start-up firmasının temsilcileri de katıldı.

Dijital enerji ve kaynak yönetim yazılımı programı üzerine çalışmalar yapan yazılım firmasının kurucusu Samet Akbaş, yaptığı değerlendirmede, en önemli konulardan birinin sürdürülebilirlik olduğunu söyledi.

Bunun arkasında yüksek enerji tüketimlerinin olduğunu belirten Akbaş, "Bizim de bir start-up'ımız var, dijital bir yazılım çözümü. Bu yazılımı kullanan kullanıcılarımız anlık olarak enerji maliyetlerini analiz edebiliyor. Çevresel ve finansal etkilerini analiz edip raporlar alabiliyor, anında ve dijital bir şekilde karar mekanizması oluşturabiliyor. Bu sayede buraya katılarak bu bilgileri diğer paydaşlarımızla paylaşma fırsatı oldu. Müşterilerimiz Türkiye'de enerjiyi çok kullanan sektörler. Yani alışveriş merkezleri, sanayiler, diğer endüstriyel marketlerin hepsi bizim müşterilerimiz ancak global baktığımız zaman diğer ülkeler de bizim hedef pazarlarımız. Burada farklı ülkelerden gelen katılımcılar var. Burada paylaştığımız bilgilerde, 'Küresel bir şekilde neler yapabiliriz, nasıl iyileştirebiliriz, enerjiyi nasıl daha verimli bir şekilde kullanabiliriz?' diye konuştuk." ifadelerini kullandı.

Kumu toprağa dönüştürecek projesini anlattı

Kumu toprağa dönüştürerek çölü yeşillendirme projesi üzerinde çalışan İngiltere merkezli bir start-up firmasının kurucu ortağı ve araştırma direktörü Samsurin Welch de AA muhabirine çalışmasına ilişkin bilgi verdi.

Dünyada genel olarak tarım anlamında büyük sıkıntılar yaşandığını, bu yöntemle ekilebilir alanların artırılmasının hedeflendiğini ifade eden Welch, ürettikleri çözümlerin dünyaya yayılmasını istediklerini ve bunun anahtar yerlerinden birinin İstanbul olduğunu dile getirdi.

Welch, aynı zamanda COP31'in eylem maddelerinden birinin tarım olduğunu, ürettikleri tarıma yönelik çözümlerin önem taşıdığını kaydetti.

Welch, laboratuvarlarda deney çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ettiği çalışmanın, Abu Dabi'de bir pilot projede uygulanmaya başladığını da sözlerine ekledi.

"NextGenCOP30.5: İklim Zirvesi ve Gençlik Diplomasi Simülasyonu Programı", yarınki etkinliklerle devam edecek.

Kaynak: AA