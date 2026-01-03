Haberler

New York Valisi Hochul'dan "Müslüman Amerikalı Miras Ayı"na ilişkin paylaşım Açıklaması

Güncelleme:
New York Valisi Kathy Hochul, Müslüman Amerikalı Miras Ayı'nı kutlayarak, Müslüman toplumu ve katkılarını vurguladı. State genelinde simgesel yapılar yeşil ışıkla aydınlatıldı.

New York Valisi Kathy Hochul, "Müslüman toplumun dayanıklılığı, merhameti ve topluma sunduğu katkılar eyaletimizi daha güçlü kılıyor" sözleriyle "Müslüman Amerikalı Miras Ayı"nı kutladı.

Hochul, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Müslüman Amerikalı Miras Ayı"nı kutlamak amacıyla eyalet genelinde yeşil ışıkla aydınlatılan simgesel yapıların fotoğraflarına yer verdi.

Vali Hochul, "Müslüman toplumun dayanıklılığı, merhameti ve topluma sunduğu katkılar eyaletimizi daha güçlü kılıyor." ifadesini kullandı.

New York'ta "Müslüman Amerikalı Miras Ayı" ilk kez resmen tanındı

New York eyaleti, ilk kez "Müslüman Amerikalı Miras Ayı"nı resmen ilan etti.

Bu kapsamda, New York City Hall yeşil ışıkla aydınlatıldı. Aydınlatma, Vali Hochul tarafından yayımlanan bildiriyle eş zamanlı olarak gerçekleştirildi ve eyalet genelinde 16 simge yapı etkinlik kapsamında ışıklandırıldı.

Müslüman Amerikalı Miras Ayı, Müslümanların ABD toplumuna yaptığı katkıları hatırlatmak, önyargıları azaltmak ve kültürel çeşitliliği güçlendirmek amacıyla kutlanan bir farkındalık dönemidir.

