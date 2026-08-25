Haberler

New York Moda Haftası'nda Hayvan Kürkü Dönemi Sona Eriyor

New York Moda Haftası'nda Hayvan Kürkü Dönemi Sona Eriyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

New York Moda Haftası'nda Eylül 2026'dan itibaren yapılacak olan etkinliklerde hayvan kürkü kullanılmayacak. Karar, moda sektöründe kürk kullanımından uzaklaşılmasının yanı sıra, kullanılacak alternatif malzemelerin çevresel etkilerini gündeme getirdi.

Haber: Sümeyye POLAT ÜLGER

(ANKARA) - New York Moda Haftası'nda Eylül 2026'dan itibaren yapılacak etkinliklerde hayvan kürkü kullanılmayacak. Karar, moda sektöründe kürk kullanımından uzaklaşılmasının yanı sıra, kullanılacak alternatif malzemelerin çevresel etkilerini gündeme getirdi.

New York Moda Haftası (NYFW) takviminin sahibi ve organizatörü olan Amerikan Moda Tasarımcıları Konseyi (CFDA) 3 Aralık 2025 tarihinde yaptığı açıklamada resmi NYFW programındaki etkinliklerde hayvan kürkü kullanımını artık teşvik etmeyeceğini duyurmuştu. Alınan karar doğrultusunda düzenleme Eylül 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek.

Karar vizon, tilki, tavşan, çinçilla ve rakun gibi kürkü için öldürülen hayvanlardan elde edilen ürünleri kapsıyor. Geleneksel geçim amaçlı avcılıkla elde edilen ve yerli topluluklara ait kürkler ise uygulamanın dışında tutuluyor.

Kararın hayvan hakları boyutunun yanı sıra moda sektörünün çevresel etkileri açısından da yeni bir tartışma başlatması bekleniyor. CFDA, kürkün yerine kullanılacak belirli bir malzeme açıklamazken, tasarımcıların alternatifleri değerlendirebilmesi için eğitim materyalleri ve bir "malzeme kütüphanesi" sunacağını, ayrıca yeni ve daha sürdürülebilir malzemelerin geliştirilmesini teşvik etmeyi hedeflediğini belirtti.

Kürk yerine tercih edilecek malzemenin de çevresel etkilerinin değerlendirilmesi ise farklı bir tartışmanın önünü açıyor. Yeni kullanılacak malzemenin hayvan kaynaklı olmaması o malzemenin çevre ve iklim açısından daha düşük etkilerinin olacağı anlamına gelmemekle birlikte Birleşmiş Milletler Çevre Programı'na (UNEP) göre tekstil sektörü, küresel sera gazı emisyonlarının yüzde 2 ila 8'ini oluşturuyor.

Ayrıca tekstil sektöründe 86 milyon olimpik yüzme havuzu büyüklüğünde su kullanılıyor. UNEP, tekstil sektörünün çevresel etkisini azaltmak için sıfır atık yaklaşımına geçiş, döngüsel üretim, sürdürülebilir tekstilin önemine dikkati çekiyor.

Kaynak: ANKA
Cem Küçük soruşturmasında 3 kişi hakkında yakalama kararı

Cem Küçük soruşturmasında firari alarmı! 3 kaçak için yakalama kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahlat'taki programa damga vuran İsrail sözleri

İsrail'e verdiği mesaj Ahlat'taki programa damga vurdu

Devletin malına çökmeye çalışan haramiler! Rezil diyaloglar ortaya saçıldı

Devletin malına çökmeye çalışan haramilerin rezil diyalogları
Kocaelispor-Amedspor maçında sarı poşet sallayan 5 şüpheli için gözaltı kararı

Bu görüntüler sonrası harekete geçildi!

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Para var ama ölçü yok! Masasına çağırdığı kadın için gazinonun stoklarını tüketti

Para var ama ölçü yok! Gazinodaki kadın için tüm stokları tüketti
Yeni görevine dün başlamıştı! Kaymakam ve savcı eşi kaza geçirdi

Kaymakam ile savcı eşi kaza geçirdi!
Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi: 2,5 saatlik yol 36 dakikaya düşüyor

Bakan müjdeyi verdi: 2,5 saatlik yol 36 dakikaya düşüyor
Züğürt Ağa gerçek oldu! Şanlıurfa’da köyü satışa çıkardılar

Züğürt Ağa gerçek oldu! Köyü satışa çıkardılar
Lyon'da Fenerbahçe korkusu! Yüzlerce taraftarın bileti iptal edildi

Fenerbahçe korkusu yüzlerce bileti iptal ettirdi
Çorum’un miras kavgası ölümle bitti: Ağabey kardeşini vurdu

Miras kavgası ölümle bitti: Ağabey kardeşini vurdu
Mourinho'dan gazeteciye güldüren gözdağı: Benim hakkımda kötü konuşursan...

Mourinho yine şov peşinde