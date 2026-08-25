New York Moda Haftası'nda Hayvan Kürkü Dönemi Sona Eriyor

Haber: Sümeyye POLAT ÜLGER

(ANKARA) - New York Moda Haftası'nda Eylül 2026'dan itibaren yapılacak etkinliklerde hayvan kürkü kullanılmayacak. Karar, moda sektöründe kürk kullanımından uzaklaşılmasının yanı sıra, kullanılacak alternatif malzemelerin çevresel etkilerini gündeme getirdi.

New York Moda Haftası (NYFW) takviminin sahibi ve organizatörü olan Amerikan Moda Tasarımcıları Konseyi (CFDA) 3 Aralık 2025 tarihinde yaptığı açıklamada resmi NYFW programındaki etkinliklerde hayvan kürkü kullanımını artık teşvik etmeyeceğini duyurmuştu. Alınan karar doğrultusunda düzenleme Eylül 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek.

Karar vizon, tilki, tavşan, çinçilla ve rakun gibi kürkü için öldürülen hayvanlardan elde edilen ürünleri kapsıyor. Geleneksel geçim amaçlı avcılıkla elde edilen ve yerli topluluklara ait kürkler ise uygulamanın dışında tutuluyor.

Kararın hayvan hakları boyutunun yanı sıra moda sektörünün çevresel etkileri açısından da yeni bir tartışma başlatması bekleniyor. CFDA, kürkün yerine kullanılacak belirli bir malzeme açıklamazken, tasarımcıların alternatifleri değerlendirebilmesi için eğitim materyalleri ve bir "malzeme kütüphanesi" sunacağını, ayrıca yeni ve daha sürdürülebilir malzemelerin geliştirilmesini teşvik etmeyi hedeflediğini belirtti.

Kürk yerine tercih edilecek malzemenin de çevresel etkilerinin değerlendirilmesi ise farklı bir tartışmanın önünü açıyor. Yeni kullanılacak malzemenin hayvan kaynaklı olmaması o malzemenin çevre ve iklim açısından daha düşük etkilerinin olacağı anlamına gelmemekle birlikte Birleşmiş Milletler Çevre Programı'na (UNEP) göre tekstil sektörü, küresel sera gazı emisyonlarının yüzde 2 ila 8'ini oluşturuyor.

Ayrıca tekstil sektöründe 86 milyon olimpik yüzme havuzu büyüklüğünde su kullanılıyor. UNEP, tekstil sektörünün çevresel etkisini azaltmak için sıfır atık yaklaşımına geçiş, döngüsel üretim, sürdürülebilir tekstilin önemine dikkati çekiyor.

Kaynak: ANKA