New Jersey'de Şiddetli Yağışlar Nedeniyle Olağanüstü Hal İlan Edildi

NEW ABD'nin New Jersey eyaletinde, şiddetli yağışlar sonucu oluşan seller nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi.

NBC News'ün haberine göre, New Jersey Valisi Phil Murphy, eyaletin Plainfield bölgesinde bir aracın sel sularına kapılması nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Şiddetli yağışlar nedeniyle olağanüstü hal ilan edildiğini duyuran Murphy, vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Murphy, "Lütfen evinizde kalın ve gereksiz seyahatlerden kaçının." ifadesini kullandı.

Öte yandan New York Şehri Acil Durum Yönetiminin sosyal medya platformu X hesabından, "Bodrum katında yaşıyorsanız, tetikte olun. Ani sel, gece boyunca da dahil olmak üzere, çok az uyarıyla meydana gelebilir. Telefon, el feneri ve acil durum çantanızı yanınızda bulundurun. Daha yüksek bir yere taşınmaya hazır olun." uyarısı paylaşıldı.

FlightAware sitesine göre, aşırı yağmur nedeniyle New Jersey'deki Uluslararası Newark Liberty Havalimanı'nda 159 uçuş iptal edildi.

Soysal medyada paylaşılan videolarda, aşırı yağmurların Manhattandaki metro istasyonlarında da sellere neden olduğu, suların tren vagonlarının içine kadar girmesi nedeniyle yolcuların ıslanmamak için koltukların üstüne çıktığı görüldü.

New Jersey eyaletinde, temmuz başlarında etkili olan aşırı yağış ve fırtınada araçlarının üzerine ağaç devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Öte yandan ABD'nin güney eyaleti Texas'ta 4 Temmuz'da aniden başlayan şiddetli yağış sonucu Kerr bölgesindeki Guadalupe Nehri taşarak sele yol açmıştı.

Sel felaketinde şimdiye kadar 129 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 150 kişinin kaybolduğu ve arama çalışmalarının devam ettiği belirtilmişti.