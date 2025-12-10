Nevşehir'de "Eğitimde İşbirliği Protokolü" imzalandı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında, eğitim ve öğretim süreçlerinin niteliğini artırmak amacıyla "Eğitimde İşbirliği Protokolü" imzalandı.

NEVÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Valilik makamında gerçekleştirilen törende, Vali Ali Fidan, NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin ve İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı protokolü imzaladı.

Protokol kapsamında, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" doğrultusunda eğitim kalitesinin yükseltilmesi, yönetici, öğretmen, öğrenci ve velileri kapsayan öğrenme süreçlerinin güçlendirilmesi, güncellenen öğretim programları ve eğitim teknolojileri hakkında farkındalık oluşturulması, mesleki gelişim ile okul-aile işbirliğinin desteklenmesi hedefleniyor.

Vali Fidan, konuşmasında, işbirliğinin tüm eğitim paydaşlarına olumlu yansıyacağını, her iki kurumun ortak projelerinin ilin eğitim hedefleri açısından stratejik önem taşıdığını belirtti.

Rektör Aktekin ise üniversitenin sahip olduğu akademik birikimi şehrin eğitim ihtiyaçları doğrultusunda paylaşmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Yazıcı da protokol kapsamında planlanan ortak çalışmalar sayesinde öğretmen ve öğrencilerin daha fazla akademik destek ve fırsata erişeceğini kaydetti.