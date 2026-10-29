Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Nevşehir Göreme'de kaya düşmesi 2 kişinin ölümüne 1 kişinin yaralanmasına yol açtı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nevşehir Göreme'de kaya düşmesi 2 kişinin ölümüne 1 kişinin yaralanmasına yol açtı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nevşehir Göreme'de Göreme Açık Hava Müzesi girişinde peribacasından kopan kayalar 2 kişinin ölümüne, 1 kişinin yaralanmasına yol açtı. Aşırı yağış sonrası bölgeye sevk edilen ekipler yaralıyı hastaneye kaldırdı, arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

NEVŞEHİR'in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesindeki Göreme Açık Hava Müzesi girişinde bulunan bir peribacasında kopan kayaların düşmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

Olay, saat 15.15 sıralarında Kapadokya bölgesinin önemli turizm merkezlerinden Göreme Açık Hava Müzesi'nin giriş kapısı yakınlarında meydana geldi. Bölgedeki tüf kaya yapısına sahip peribacalarından birinde aşırı yağışlar nedeniyle kopan kaya parçaları aşağı yuvarlandı. Bu sırada bölgedeki bulunan bazı kişiler, kayaların altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, UMKE, jandarma, polis, sağlık ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmayla 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yaralı kurtarılan 1 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

VALİ KÖK: 2 ÖLÜ, 1 YARALI VAR

Olay yerine gelerek incelemelerde bulunduktan sonra açıklama yapan Nevşehir Valisi Hüseyin Kök "Bugün saat 15.15 itibarıyla aşırı yağıştan kaynaklı bir toprak kayması oldu. Göreme beldesinde toprak kayması sonucu oluşan kaya düşmesi sonucu şu an itibarıyla 2 kişinin cenazesine ulaştık. 1 yaralıyı hastaneye sevk ettik. Şu an acil tıbbi müdahale çalışması yapılıyor. Olay yerinde arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Devletimizin tüm imkanları ve araç gereçleri ve personeliyle şu an olay yerinde çalışmalarına devam ediyor. İlerleyen süreçte gelişme oldukça kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz" dedi.

Olayın ardından Nevşehir Valiliği koordinasyonunda bölgede hızla bir kriz masası oluşturuldu. Ekiplerin göçük altındaki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İzmir depreminde ikizlerini kaybetmişti! Anne Tülin Batmaz tüm mal varlığını vakfa bıraktı

Tüm mal varlığını bıraktı! Sayra ve Çınar'ın annesinden vasiyet
Bu nereden çıktı şimdi! Galatasaray'da Osimhen depremi

Bu nereden çıktı şimdi! Galatasaray'da Osimhen depremi

Özlem Öz’ün 4 milyon takipçili hesabı neden kapatıldı? Bakanlıktan açıklama var

Özlem Öz’ün 4 milyonluk hesabı neden kapatıldı? Bakanlık açıkladı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kapadokya'da peribacası çöktü! İlk görüntüler korkunç

Çöken peribacasından ilk görüntüler! Kayanın altında kaldı
İzmir'de tüyleri diken diken eden 29 Ekim kutlaması

Tüyleri diken diken eden görüntü!
İspanya’daki tren kazasında korkunç hata

68 kişinin öldüğü kazanın nedeni hayli vahim! Ses kayıtları sızdı
Ankara'da 17 katlı bina toprak kayması nedeniyle boşaltıldı! İstinat duvarı çöktü, temeli ortaya çıktı

17 katlı binanın temeli açıkta kaldı! Apartman boşaltıldı
Bakanlık şikayeti sonrası Özlem Öz'ün 4,3 milyonluk hesabı erişime engellendi

Bu görüntüler sonrası Bakanlık harekete geçti! 4 milyonluk hesap gitti
6 milyon lira ödeyip ömür boyu yaşayacaklardı! Yakıt giderleri artınca gemiden kovuldular

6 milyon lira ödedikleri gemiden kovuldular
İstanbul'da bugün bu yollara dikkat! Birçok cadde trafiğe kapatıldı

İstanbullular dikkat! Bu listeye bakmadan trafiğe çıkmayın