Nevşehir'de "Kudüs Bize Ne Söyler" konulu söyleşi düzenlendi

Kapadokya Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen söyleşi, Kudüs'ün önemine dikkat çekildi. Sanatçı Ahmet Kürşat Batur, Müslümanların Kudüs konusunda duyarlı olmaları ve İsrail ürünlerini boykot etmeleri gerektiğini vurguladı.

Sivil toplum kuruluşları tarafından Kapadokya Kültür Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programda, Enderun Eğitim Vakfı Genel Başkanı Mustafa Aydoğdu, selamlama konuşması yaptı.

Sanatçı Ahmet Kürşat Batur, Kudüs'ün önemini anlatan sunum gerçekleştirdi.

Müslümanların Kudüs konusunda duyarlı olması gerektiğini vurgulayan Batur, İsrail ürünlerinin boykot edilmesi çağrısı yaptı.

Programa, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Ramazan Kösedağ - Güncel
