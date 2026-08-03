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Nevşehir'de devrilen otomobildeki gelin ve damat hafif yaralandı

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Nevşehir'in Göre beldesinde devrilen otomobildeki gelin ve damat hafif yaralandı.

Nevşehir'in Göre beldesinde devrilen otomobildeki gelin ve damat hafif yaralandı.

Damat Eren G'nin kullandığı 50 EK 534 plakalı otomobil, Niğde yolu belediye binası yakınlarında yoldan çıkarak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile yanında bulunan gelin Seda Y. hafif yaralandı.

Sağlık ekiplerince Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan çift, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kaynak: AA
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