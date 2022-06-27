Netflix Türkiye'nin temmuz ayı içerikleri belli oldu!

2019'un sonlarında patlak veren koronavirüs nedeniyle uzunca bir süre evde kaldık. Bu süreçte video akış platformları son derece yaygınlaştı. Bu hizmetlerden birisi de Netflix. Platform, her ay yeni dizi ve filmleri abonelerine sunmaya devam ediyor. Son olarak Netflix Türkiye'nin temmuz ayı filmleri ve dizileri belli oldu. İşte Netflix, Temmuz 2022 takvimi!

Netflix Türkiye, Temmuz 2022 dizileri ve filmleri

Netflix Türkiye, temmuzda abonelerinin beğenisine sunacağı içerikleri açıkladı. Buna göre 1 Temmuz'da platforma sevilen dizi Stranger Things'in dördüncü sezon ikinci kısmı eklenecek. Tarihler 6 Temmuz'u gösterdiğinde kadrosunda Talia Ryder, Jordan Fisher ve Ayo Edebiri gibi isimleri barındıran Netflix filmi Merhaba, Hoşça Kal ve Yaşadığımız Her Şey gelecek.

Netflix Türkiye'nin Temmuz 2022 takvimi içerisinde komedi dizisi Boo, Bitch de yer alıyor. Dizi, 8 Temmuz tarihinde abonelerin karşısına çıkacak. Animasyon filmi sevenler de unutulmadı. Zira Deniz Canavarı, 8 Temmuz'da platforma gelecek.

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1971 yılında Portland ve Seattle arasındaki Amerika Birleşik Devletleri hava sahasında yer alan bir uçağı kaçıran soyguncu D.B. Cooper'ı konu alan Neredesin D.B. Cooper?, 13 Temmuz'da gelecek. Öte yandan bundan bir gün sonra ise popüler oyun serisi Resident Evil'dan uyarlanan Resident Evil: Biohazard dizisi yayınlanacak.

Netflix Türkiye'nin önümüzdeki ayki içerikleri bunlarla sınırlı değil. Zira 14 Temmuz'da Kung Fu Panda: Ejderha Şövalye, 15 Temmuz'da İkna, 20 Temmuz'da Virgin River'ın dördüncü sezonu, Jurassic World Kretase Kampı'nın beşinci sezonu da 21 Temmuz'da platforma gelecek. Bir gün sonra, The Gray Man yayına girecek.

28 Temmuz'da kadrosunda Tuba Büyüküstün ve Seda Bakan gibi isimlerin yer aldığı Zeytin Ağacı dizisi, abonelerin karşısına çıkacak. 29 Temmuz'da da başrolünde sevilen oyuncu Neil Patrick Harris'in yer aldığı Uncoupled yayına girecek.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce platformun Temmuz 2022 takvimi nasıl? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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