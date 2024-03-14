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Netanyahu: Uluslararası baskıya rağmen Refah'a gireceğiz

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Askeri birlik ziyareti sırasında açıklamalarda bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "İşi tamamlamamızı engelleyen uluslararası baskıyla karşı karşıyayız. İsrail'in başbakanı olarak bu baskıları püskürteceğim, Refah'a gireceğiz" ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin sığındığı Refah'a kara saldırısı başlatmamaları için üzerlerinde uluslararası baskı olduğunu ancak bunları püskürteceğini ve Refah'a gireceklerini belirtti.

ASKERİ BİRLİĞİ ZİYARET ETTİ

Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre; Netanyahu, bir askeri birliğe yaptığı ziyarette Gazze'ye yönelik saldırılar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Netanyahu, İsrail ordusunun Filistinlilerin sığındığı Refah'a kara saldırısı başlatmamaları için uluslararası baskıya maruz kaldıklarını belirterek, "İsrail ordusu Refah'ta savaşmaya devam etmeye hazırlanırken biz de bölgeye girmemizi ve işi tamamlamamızı engelleyen uluslararası baskıyla karşı karşıyayız. İsrail'in başbakanı olarak bu baskıları püskürteceğim, Refah'a gireceğiz." ifadelerini kullandı.

Netanyahu: Uluslararası baskıya rağmen Refah'a gireceğiz

ULUSLARARASI KAMUOYUNDAN "BU ADIMI ATMA" ÇAĞRILARI

İsrail yönetimi, uzun zamandır yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah'a kara saldırısı başlatacağını dile getiriyor.
Uluslararası kamuoyunda ise İsrail'den Filistinlilerin sığındığı Refah'a kara saldırısı düzenlemesinin ağır sonuçları olacağı dile getirilerek bu adımı atmaması çağrıları yapılıyor.

Netanyahu: Uluslararası baskıya rağmen Refah'a gireceğiz

CAN KAYBI 31 BİN 341'E ÇIKTI

Öte yandan; İsrail ordusunun, halkı aç ve susuz bırakıp yardımların ulaşmasını engelleyerek insani felakete yol açtığı Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda can kaybı son 24 saatte 69 artarak 31 bin 341'e çıktı. Son saldırılarda İsrail güçlerinin 110 Filistinliyi daha yaraladığı ve Gazze Şeridi'nde toplam yaralı sayısının da 73 bin 134'e ulaştığı bildirildi.

Kaynak: AA / Güncel

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