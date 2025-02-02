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Netanyahu, Trump ile Orta Doğu Haritasını Yeniden Çizeceklerini Açıkladı

Netanyahu, Trump ile Orta Doğu Haritasını Yeniden Çizeceklerini Açıkladı
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştireceği görüşmelerde Orta Doğu haritasını yeniden çizeceklerine inandığını belirtti. Netanyahu, Trump'ın öncülüğünde gerçekleştirilen 'Abraham Anlaşmaları'nın önemine değinerek, bu süreçte atılacak adımlarla haritanın daha iyi bir şekilde yeniden şekillendirileceğini ifade etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile yakın bir şekilde çalışarak Orta Doğu haritasını yeniden çizeceklerine inandığını söyledi.

Netanyahu, ABD Başkanı Trump ile görüşmek için Washington'a yapacağı ziyaret öncesi havaalanında açıklamalarda bulundu.

Hamas ve Hizbullah'a karşı saldırılarıyla Orta Doğu'nun çehresini değiştirdiğini öne süren Netanyahu, bu kararlarla haritayı yeniden çizdiklerini savundu.

Netanyahu, "Ancak Başkan Trump ile yakın çalışarak haritayı daha da iyi bir şekilde yeniden çizebileceğimize inanıyorum." ifadesini kullandı.

Washington'da ABD Başkanı ile önemli bir görüşme yapacağını dile getiren Netanyahu, Trump'ın ilk döneminde "öncülük ettiği" "Abraham Anlaşmaları"nı hatırlatarak, "İsrail ve Orta Doğu için önemli sonuçlar doğurmuştur." dedi.

Netanyahu, Witkoff ile de görüşecek

İsrail Başbakanı Netanyahu, Trump ile görüşmek üzere bugün ABD'ye hareket ediyor.

İsrail Başbakanlık Ofisi, Netanyahu'nun Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşama müzakereleri kapsamında Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile de görüşeceğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
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