Netanyahu, Smotrich'in Suudi Arabistan Açıklamalarına Öfkelendi

Güncelleme:
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in Suudi Arabistan ile normalleşme sürecine yönelik alaycı ifadelerine çok öfkelendiği, olayın ardından Smotrich'in özür dilemek zorunda kaldığı bildirildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in Suudi Arabistan'a yönelik kullandığı alaycı ifadelere çok öfkelendiği ve Başbakanlık Ofisi'nde şiddetle bağırdığı bildirildi.

Smotrich, geçen hafta katıldığı bir konferansta yaptığı konuşmada, Suudi Arabistan ile normalleşme sürecine değinerek "Eğer Suudi Arabistan normalleşme karşılığında Filistin Devleti istediklerini söylüyorsa, arkadaşlar, 'hayır teşekkürler Suud çölündeki kumlarda deveye binmeye devam edebilirsiniz' diyeceğiz." şeklinde konuşmuştu.

İsrail'de yayın yapan Walla haber sitesine konuşan muhalefetteki Evimiz İsrail Partisi Lideri Avigdor Liberman, Smotrich'in açıklamaları nedeniyle Başbakan Netanyahu'nun öfkeden deliye döndüğünü hatta yardımcılarının başbakanın baygınlık geçirmesinden endişe ettiğini söyledi.

"Odada bulunan biri bana, Smotrich'in develer hakkındaki yorumunun ardından Başbakanlık Ofisi'nden gelen bağırışların Kedumim'den ve Samarya'daki (Batı Şeria) tüm yerleşim yerlerinden duyulduğunu söyledi." ifadelerini kullanan Liberman, "Bibi çığlık attı. Bayılacağından korktukları için doktor çağırmak istediler." dedi.

Smotrich'in Suudi Arabistan'dan derhal özür dilemesinin tesadüfi olmadığını belirten Liberman, "Başbakanlık Ofisi kurulduğundan beri kimse böyle bağırışlar duymadı." ifadesini kullandı.

"Amerikalılar, hükümetin Gazze saldırılarına ilişkin karar yetkisini tamamen ortadan kaldırdı"

İsrail'in Gazze Şeridi'nde bağımsız hareket etme kabiliyetini kaybettiğini vurgulayan Liberman, varılan ateşkes sonucu İsrailli esirlerin serbest bırakılması dolayısıyla ABD Başkanı Donald Trump'ın övgüyü hak ettiğini belirtti.

"Amerikalıların, 7 Ekim hükümetinin (Başbakan Netanyahu liderliğindeki hükümet) Gazze'ye yönelik saldırılarla ilgili karar alma yetkisini tamamen ortadan kaldırdığını da anlamamız gerekiyor." açıklamasında bulunan Liberman, İsrail ordusunun artık Amerikan onayı olmadan Gazze'ye herhangi bir saldırı düzenleyemeyeceğini kaydetti.

Bölgeye giren insani yardımı azaltmaya yönelik her İsrail girişiminin de Amerikan onayına muhtaç olduğunu belirten Liberman, Gazze Şeridi'ndeki tüm sürecin Kiryat Gat kentinde ateşkesin uygulanması ve gözetimi kurulan Amerikan operasyon merkezinden yönetildiğini ifade etti.

Liberman, Amerikan insansız hava araçlarının Gazze'yi sürekli izlediğini ve İsrail ordusunun bu operasyon merkezinin komutası altında faaliyet gösterdiğini aktardı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı binasına gelip Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ile görüşmesinin tesadüfi olmadığını dile getiren Liberman, bunun "eşi benzeri görülmemiş bir durum" olduğu yorumunu yaptı.

İsrailli Bakan Smotrich, Suudi Arabistan'a yönelik alaycı ifadeler kullanmıştı

Smotrich, katıldığı bir konferansta yaptığı konuşmada, Suudi Arabistan ile normalleşme sürecine değinmiş ve alaycı ifadeler kullanmıştı.

Suudi Arabistan'ın İsrail ile normalleşme şartı olarak Filistin Devleti'nin kurulması talebine işaret eden Smotrich, "Eğer Suudi Arabistan normalleşme karşılığında Filistin Devleti istediklerini söylüyorsa, arkadaşlar, 'hayır teşekkürler Suud çölündeki kumlarda deveye binmeye devam edebilirsiniz' diyeceğiz." şeklinde konuşmuştu.

Smotrich, Amerikan X şirketinin hesabından yaptığı paylaşımda ise kullandığı yanlış ifadeler nedeniyle üzgün olduğunu ileri sürerek Suudi Arabistan'dan özür dilemişti.

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
