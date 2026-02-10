Haberler

Netanyahu'nun uçağı UCM'ye taraf Yunanistan, İtalya ve Fransa hava sahalarını kullandı

Netanyahu'nun uçağı UCM'ye taraf Yunanistan, İtalya ve Fransa hava sahalarını kullandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu ABD'ye taşıyan uçak, hakkındaki tutuklama kararına rağmen bir kez daha Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taraf Yunanistan, İtalya ve Fransa hava sahalarını kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu taşıyan uçak, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından verilen tutuklama kararına rağmen Yunanistan, İtalya ve Fransa hava sahalarını kullanarak ABD'ye gitmekte. Uçak, ABD Başkanı Trump ile görüşmek üzere yola çıktı.

NETANYAHU ABD'YE GİDİYOR

Flight Radar verilerine göre, öğle saatlerinde İsrail'den ayrılan ve hakkında UCM tarafından verilmiş tutuklama kararı bulunan Netanyahu'nun uçağı "Wing of Zion", Atlas Okyanusu'na ulaştı.

UÇAK YUNANİSTAN, İTALYA VE FRANSA HABA SAHALARINI KULLANDI

ABD Başkanı Trump ile görüşmek üzere ABD'ye giden Netanyahu'nun bulunduğu uçak, 28 Aralık 2025'te Florida ziyareti için ABD'ye giderken Akdeniz ve Avrupa üzerinde çizdiğine yakın bir rotadan ABD'ye doğru yol aldı. Netanyahu'nun uçağı, bir önceki ziyaret ABD ziyaretinde olduğu gibi UCM'nin İsrail Başbakanı hakkındaki tutuklama kararına rağmen, Roma Statüsü'ne taraf olan Yunanistan, İtalya ve Fransa hava sahalarını kullandı.

NETANYAHU HAKKINDA TUTUKLAMA EMRİ

Daha önceki ziyaretlerinde, tutuklanma korkusu nedeniyle pek çok ülkenin hava sahasına girmekten kaçındığı bilinen Netanyahu, Eylül 2025'te düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'a giderken, Yunanistan ve İtalya hava sahaları kullanmış, Fransa hava sahasına girmemişti.

UCM, Gazze Şeridi'nde işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan dolayı 21 Kasım'da Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM Parti görüşmesi yarın

DEM Parti heyetinin merakla beklenen görüşmesinin tarihi belli oldu
Ayşe Barım için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

Savcılıktan, Menajer Ayşe Barım'ın uykularını kaçıracak haber
İşte Selahattin Demirtaş'ın son hali

Cezaevinden yeni fotoğraf geldi! İşte son hali
Beklenen veriler geldi: İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz

İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz
Ordu'da kıyıda, insansız hava aracı parçası bulundu

Şehir diken üstünde! Sahilde bulundu, İstanbul'dan ekip bekleniyor
İYİ Parti, Mehmet Emin Korkmaz'ı ihraç etti

Belediye başkanını kıyafeti üzerinden hedef alan isme bir darbe daha
Direksiyonda dans etti, gözaltına alınırken ortalığı karıştırdı

Trafikte skandal görüntüler! Genç kadının yapmadığı rezillik kalmadı
Son nefesini trafoda verdi

Turgutlu'da kahreden ölüm! Vatandaşlar fark ettiğinde çok geç olmuştu
Trump'ın yardımcısından Türkiye'yi ayağa kaldıracak ziyaret

Trump'ın yardımcısından Türkiye'yi ayağa kaldıracak ziyaret