Netanyahu'nun Suriye Saldırısı: Seçim Hamlesi mi?

ANKARA/ İsrail'de bazı siyasetçiler ve politika yorumcuları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ilinin doğusunda bulunan terk edilmiş durumdaki Ebu Zuhur Askeri Hava Üssü'ne saldırısını, ekimdeki seçimler öncesinde oyunu artırmak için yaptığı görüşünde.

İsrail ordusuna ait savaş uçakları, 18 Ağustos'ta İdlib ilinin doğusunda bulunan terk edilmiş durumdaki Ebu Zuhur Askeri Hava Üssü'ne saldırı düzenledi.

İsrail'deki bazı muhalif isimlerin kaleme aldığı değerlendirmelerde, söz konusu saldırının zamanlamasına dikkat çekildi.

İsrailli muhalif siyasetçi, Netanyahu'nun hamlesini "tehlikeli" buluyor

İsrail'de Demokratlar Partisi lideri Yair Golan, söz konusu saldırıyla Netanyahu'nun "küstah ve tehlikeli" bir hamle yaptığını belirtti.

Saldırıyla birlikte İsrail'in "Türkiye ile gerilimi yükselttiğini ve ABD ile çatlağı derinleştirdiğini" ifade eden Golan, Netanyahu'nun siyasi hesaplarla askeri güç kullandığını, İsrail'in güvenlik bakımından bunun bedelini ödediğini vurguladı.

Golan, Netanyahu'nun "aşırı ve güvenilmez" bir aktör olduğunu vurgulayarak onunla istikrarlı bölge inşa edilemeyeceğini aktardı.

Netanyahu'nun İsrail'i ortaklarından ve müttefiklerinden uzaklaştırdığını kaydeden Golan, İsrail Başbakanı'nın siyasi olarak hayatta kalma uğruna daha fazla savaş ürettiğini ve bunun değişmesi gerektiğini kaydetti.

Eski Başbakan Barak'tan saldırıya "aptalca" nitelemesi

Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak seçimler öncesinde Netanyahu'nun güvenlik gerilimleriyle seçmenlere ulaşma siyaseti izlediği değerlendirmesinde bulundu.

Netanyahu'nun Türkiye'ye karşı yükselttiği gerilimin sorumsuz ve aptalca olduğunu kaydeden Barak, hangisinin daha fazla olduğuna karar vermenin zor olduğunu aktardı.

Barak, " Türkiye'nin Esed'in Suriyesi veya İran olmadığı", ABD ile koordineli olarak Türkiye ve Suriye'deki temaslarla sorunların çözülebileceği değerlendirmesinde bulunarak "Netanyahu tamamen raydan çıktı." ifadesini kullandı.

Netanyahu'nun savaş hedeflerinin hiçbirine ulaşamadığını ve siyasi olarak hayatta kalmaya çalıştığını belirten Barak, "Netanyahu'nun pervasız davranışlarının, İsrail'in dünyadaki ve bölgedeki az sayıdaki müttefikini endişelendirdiğini" kaydetti.

Eski İsrail Savunma Bakanı'ndan Netanyahu'yu iktidardan uzaklaştırma çağrısı

Eski İsrail Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı Moşe Yaalon, saldırının ardından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımla Netanyahu'yu eleştirdi.

Yaalon, İsrail muhalefet liderlerine, sivillerin ve askerlerin hayatını kurtarmak ve "yıkımı önlemek" için çabalarını Netanyahu'yu iktidardan uzaklaştırmaya odaklanmaları çağrısında bulundu.

Başbakan'ın Suriye'nin askeri hava üssüne saldırarak Türkiye ile gerilimlere neden olduğunun altını çizen Yaalon, bu yüzden Netanyahu'nun ABD'nin de tepkisini üzerine çektiğini ifade etti.

Yaalon, Netanyahu'yu İsrail'in savaş cephelerini açık tutmakla ve Ekim 2023'teki "Aksa Tufanı" ile ilgili hesap vermekten kaçınmak için yeni cepheler yaratmaya çalışmakla suçlayarak, saldırıdan ve ardından gelen İsrail'deki krizden nihayetinde Netanyahu'nun sorumlu olduğunu belirtti.

İsrailli siyaset yorumcuları, Netanyahu'nun bu hamlesinin siyasi kaygılar taşıdığı görüşünde

İsrailli siyaset yorumcusu Esther Solomon, Haaretz gazetesinde yayımlanan analizinde, Netanyahu'nun seçimler öncesi "bütün çabalarına rağmen" anketlerde istediği sonucu elde edemediğini ifade etti.

Solomon, seçimler öncesi partisine ivme kazandırmak için Başbakan'ın "muhalefeti bunaltmak, şaşırtmak ve yıpratmak için her türlü cepheyi kullanarak daha fazla oy toplamaya çalıştığını" vurguladı.

Bu amaçla sadece son birkaç gün içinde Netanyahu'nun İsrail savaş uçaklarına Suriye'yi, Lübnan'ın güneyini ve Gazze'yi bombalattığını aktaran Solomon, "Ele geçirmek, yeniden kullanmak, yutmak, kusmak, yok etmek: Netanyahu İsrail'e birçok cephede işte bunları yapıyor." ifadelerini kullandı.

Solomon, Netanyahu'nun Henry Kissinger'ın 1976'daki "İsrail'in dış politikası yok, sadece iç politikası var." sözünü alıp, içini doldurarak Orta Doğu'yu ve dünyanın büyük bir bölümünü seçim kampanyasına dahil ettiğinin altını çizdi.

Bir başka siyaset yorumcusu Jonathan Lis de Haaretz gazetesinde yazdığı yazıda, güvenlik ve diplomatik parametrelerin yanında siyasi konuların da Netanyahu'nun karar alma sürecinde rol oynadığını ifade etti.

Lis, "İsrail'in ekim ayındaki seçimleri yaklaşırken özellikle Trump yönetiminin taraflar arasında sükuneti teşvik etmesi nedeniyle, Netanyahu'nun Türkiye ve Suriye ile bir gerilimin tırmanmasını istemesi oldukça şüpheli." değerlendirmesinde bulundu.

Netanyahu'nun seçim kampanyasının, büyük ölçüde "ABD Başkanı Donald Trump'la olan ilişkisine ve Orta Doğu'yu yeniden şekillendirme çabalarındaki yakın işbirliğine" dayandığını kaydeden Lis, İsrail'deki seçimler ve ABD ara seçimleri öncesinde yaşanacak bir askeri çatışmanın Tel Aviv ile Washington yönetimleri arasındaki gerilimi artırabileceğine dikkati çekti.

Lis, bu durumun ABD Başkanı'yla Netanyahu arasında bir ayrılık yaratabileceğini vurgulayarak bunun da siyasi olarak hayatta kalma mücadelesi veren bir başbakanın imajına zarar verebileceğini belirtti.

Netanyahu'nun partisi anketlerde geriye düştü

120 sandalyelik İsrail Meclisinde (Knesset) 32 milletvekiline sahip Netanyahu'nun partisi Likud'un, ekimdeki seçimler öncesi yapılan anketlerde güç kaybettiği görülüyor.

İsrail'in Kanal 13 televizyonunun yaptığı ve dün yayımladığı ankete göre, Netanyahu'nun partisi Likud'un gelecek seçimde sandalye sayısının 32'den 23'e gerilediği ve ikinci parti konumuna düştüğü görülüyor.

Ankette ayrıca, Netanyahu'nun başbakanlığını yaptığı koalisyon hükümetinde yer alan partilerin toplam sandalye sayısının 51'de kaldığı ve hükümet kuracak çoğunluğu sağlayacak milletvekili sayısına ulaşamadığı görüldü.

Ne olmuştu?

İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ilinin doğusunda bulunan terk edilmiş durumdaki Ebu Zuhur Askeri Hava Üssü'ne saldırı düzenlemişti.

Saldırıda can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmamıştı.

Suriyeli yetkili, İsrail savaş uçaklarının Ebu Zuhur Askeri Hava Üssü'ne 8 saldırı düzenlediğini belirterek saldırılarda pistin yanı sıra hangarda atıl durumdaki bir yapının hedef alındığını kaydetmişti.

Kaynak: AA