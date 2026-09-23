Haberler

Netanyahu, Macron'un sözlerini 'küstahça saçmalık' olarak kınadı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail Başbakanı Netanyahu ve Maliye Bakanı Smotrich, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Gazze ve Batı Şeria eleştirilerine tepki gösterdi. Netanyahu'un ofisi Macron'un sözlerini 'küstahça saçmalık' diye kınarken, Smotrich onu yalan söylemekle suçladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Gazze'deki insani duruma ve işgal altındaki Batı Şeria'da tırmanan, Filistin topraklarını gasbeden İsrailli şiddetine ilişkin eleştirilerine tepki gösterdi.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun Macron'un açıklamalarını kınadığı belirtilerek, söz konusu ifadeler "küstahça bir saçmalık" olarak nitelendirildi.

Açıklamada, Hamas mensuplarının Batı Şeria'da İsrailli sivilleri hedef aldığı iddia edilirken, Macron'un tutumuna tepki gösterildi.

İsrail Maliye Bakanı Smotrich de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Macron'u "yalan söylemekle" suçladı.

Smotrich, Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimleri güçlendirmeye ve inşa etmeye devam edeceklerini savunarak, muhalefet liderlerine de göndermede bulundu ve "Güçlü bir Dini Siyonizm hareketi, Filistin devletinin kurulmasını ve yerleşimlerin tahrip edilmesini engelleyecektir." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Danny Danon da Macron'a tepki göstererek, " İsrail'e ders vermeden önce dersinize iyi çalışın ve gerçekleri kontrol edin." değerlendirmesinde bulundu.

Macron ne demişti?

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, BM Genel Kurulunun 81. Oturumu açılışında yaptığı konuşmada, Gazze'deki barış çabalarının yetersiz kaldığına dikkati çekerek, " Gazze'de herhangi bir insani koridor açılamadı. Yaşananlar herkesin utanması gereken bir tablodur." ifadelerini kullanmıştı.

Macron ayrıca, işgal altındaki Batı Şeria'da tırmanan, Filistin topraklarını gasbeden İsrailli şiddetini de eleştirerek, bu durumun "Filistin halkının meşru var olma hakkını elinden aldığını" vurgulamıştı.

İsrail'in ABD desteğiyle, 8 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarla eş zamanlı olarak, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere yönelik baskı, gözaltı, arazi gaspı ve ev yıkımları artarak devam ediyor.

Kaynak: AA
Beşiktaş'ı mağlup eden Fenerbahçe, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyon

Dev derbide 13 sayı fark! İşte kupayı müzesine götüren takım
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fon soruşturmasında tablo netleşti: 63 kişi adli süreçte! İşte isim isim tam liste

Fon soruşturmasında tablo netleşti! İşte isim isim tam liste
Trump açıkladı! New York'ta İran heyetiyle 3 saat görüştüler

Trump açıkladı! BM'deki sürpriz zirve tam 3 saat sürdü
SPK'dan piyasaya yeni hamle! Hisse pay geri alımlarında üst sınır kaldırıldı

Piyasalarda dengeleri değiştirecek karar
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında tutuklanan Enver Altaylı'ya ifadesinde FETÖ elebaşına yazdığı öne sürülen mektup soruldu

Enver Altaylı'ya FETÖ elebaşına yazdığı öne sürülen mektup soruldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan New York’ta yoğun diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan New York’ta yoğun diplomasi trafiği
Aziz Yıldırım: Herkes gider, o kalır

Aziz Yıldırım'dan rest: Herkes gider, o kalır
Tarlada 244 torba altın buldu! Değerini öğrenince inanamadı

Tarlada 244 torba altın buldu! Değerini öğrenince inanamadı