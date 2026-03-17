Netanyahu: Laricani'yi öldürdük, İran'da ayaklanma istiyoruz

ABD-İsrail-İran hattında tırmanan savaş 18'inci gününde de karşılıklı misillemelerle sürüyor. Taraflardan gelen açıklamalar ise bölgedeki gerilimi daha da artırdı.

İSRAİL "ÖLDÜRDÜK" DEDİ, İRAN YALANLADI

İsrail, Tel Aviv'den yapılan açıklamada İran'ın "gölge lideri" olarak nitelendirilen Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani'nin Tahran'a yönelik saldırıda öldürüldüğünü öne sürdü. Ancak İran cephesi bu iddiayı kesin bir dille reddetti.

NETANYAHU'DAN DİKKAT ÇEKEN MESAJ

Son dönemde öldüğü yönündeki iddialarla gündeme gelen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da yayımladığı video mesajda, Laricani'nin öldürüldüğünü savundu. Netanyahu, İran halkına da çağrıda bulunarak, "Zafere çok yakınız. İran'da ayaklanma istiyoruz" ifadelerini kullandı.

