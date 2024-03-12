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Netanyahu, isim vermeden ABD Başkanı Biden'a yüklendi

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İsrail Başbakanı Netanyahu ile ABD Başkanı Biden arasındaki gerilim devam ediyor. Netanyahu için "İsrail'e artık faydadan çok zarar verdiğini" söyleyen Biden'a isim vermeden yanıt veren Netanyahu, "İsrail'in kendini savunma hakkını desteklediğinizi söyleyip, İsrail bu hakkını kullandığında ona karşı çıkamazsınız. İsrail'in Hamas'ı yok etme hedefini desteklediğinizi söyleyip, sonra İsrail bu hedefe ulaşmak için gereken adımları attığında karşı çıkamazsınız" ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden ile arasındaki gerilim devam ederken, " İsrail'in kendini savunma hakkını desteklediğinizi söyleyip, İsrail bu hakkını kullandığında ona karşı çıkamazsınız." dedi.

Netanyahu, isim vermeden ABD Başkanı Biden'a yüklendi

"NE OLURSA OLSUN İSRAİL, GAZZE'YE YÖNELİK SAVAŞI KAZANACAK"

Netanyahu, Amerikan İsrail Siyasi Eylem Komitesi (AIPAC) toplantısına gönderdiği görüntülü mesajda Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara değindi.

İsrail'e verdiği destekten dolayı Biden ve Washington yönetimine teşekkür eden Netanyahu, bunun devam etmesini umduğunu belirtti. Netanyahu, "Ne olursa olsun İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşı kazanacağını" ileri sürerken, bunun da Filistinlilerin sığındığı Refah'a kara saldırısıyla mümkün olacağını aksi halde Hamas'ın yeniden toparlanacağını savundu.

Netanyahu, isim vermeden ABD Başkanı Biden'a yüklendi

"REFAH'TA İŞİ BİTİRECEĞİZ"

"Refah'ta işi bitireceğiz." diyen Netanyahu, 1,5 milyon Filistinlinin yaşadığı bölgeye kara saldırısı düzenleyecekleri mesajını yineledi.

Netanyahu, isim vermeden ABD Başkanı Biden'a yüklendi

İSİM VERMEDEN BİDEN'A YÜKLENDİ

İsrail'in müttefiklerine seslenen Netanyahu, "İsrail'in kendini savunma hakkını desteklediğinizi söyleyip, İsrail bu hakkını kullandığında ona karşı çıkamazsınız. İsrail'in Hamas'ı yok etme hedefini desteklediğinizi söyleyip, sonra İsrail bu hedefe ulaşmak için gereken adımları attığında karşı çıkamazsınız." ifadelerini kullandı.

Netanyahu, isim vermeden ABD Başkanı Biden'a yüklendi

BİDEN, "İSRAİL'E FAYDADAN ÇOK ZARAR VERDİĞİNİ" SÖYLEMİŞTİ

Biden, MSNBC kanalında verdiği röportajda İsrail'in Refah'a kara saldırısı başlatmasının kendisi için bir "kırmızı çizgi" olduğunu ancak İsrail'i de terk etmeyeceğini söylemişti.

Netanyahu, isim vermeden ABD Başkanı Biden'a yüklendi

İsrail Başbakanı'nı hedef alan Biden, Netanyahu'nun "İsrail'e artık faydadan çok zarar verdiğini" söylemişti.

Netanyahu, Biden'ın eleştirilerine cevap vererek İsrail halkının çoğunluğunun izlediği politikayı desteklediğini ileri sürmüştü.

Kaynak: AA / Güncel

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Yorumlar (2)

Sansasyonel Salvo:

Mazlumun zalimden öcünü alacağı gün, şüphesiz zalimin zulmettiği günden daha çetin olacaktır. Hz. Ali (r.a)

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Çilekli turşu:

Göbekli liderler gibi biz halklarda uyuyoruz zaten ..siz biz uyurken yapın yapacağınızı kavga etmeden ...

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