Netanyahu, Akdeniz ve Orta Doğu'da yeni bir ittifak ekseni peşinde olduklarını söyledi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yeni bir ittifak ekseni oluşturma hedefinde olduklarını ve bu eksenin Hindistan, Arap ve Afrika ülkeleri ile Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ı kapsayacağını açıkladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Akdeniz çevresinde ve Orta Doğu'da düşman gördükleri taraflara karşı yeni bir ittifak ekseni peşinde olduklarını söyledi.

Netanyahu, kabine toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, kurmayı hedefledikleri yeni ittifakın Hindistan, bazı Arap ve Afrika ülkelerinin yanı sıra Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve bazı Asya ülkelerini kapsayacağını belirtti.

Amaçlarının aynı zorluklarla yüzleşen ülkelerden oluşan bir eksen oluşturmak olduğunu savunan Netanyahu, "Bu eksen, hem çok sert bir şekilde vurduğumuz radikal Şii ekseni hem de ortaya çıkan radikal Sünni ekseni ile karşı karşıyadır." ifadesini kullandı.

Oluşturmayı planladıkları "altıgen" ittifak ekseninin detaylarını ilerleyen günlerde açıklayacağını dile getiren Netanyahu, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin de bu bağlamda 25 Şubat Çarşamba günü İsrail'i ziyaret edeceğini belirtti.

Kaynak: AA / Burak Dağ
