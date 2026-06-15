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DMM son noktayı koydu: "25 yeni il" iddiaları tamamen asılsız çıktı

DMM son noktayı koydu: '25 yeni il' iddiaları tamamen asılsız çıktı
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İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan "25 yeni il kurulacağı" yönündeki iddiaların asılsız olduğunu bildirdi. Kurumdan yapılan açıklamada, kamuoyunda algı ve manipülasyon oluşturma amacı taşıyan bu tür yapay gündemlere itibar edilmemesi ve yalnızca resmi açıklamaların dikkate alınması gerektiği vurgulandı.

  • DMM, sosyal medyada yayılan '25 yeni il kurulacak' iddialarının asılsız olduğunu açıkladı.
  • Türkiye'nin idari yapısında değişiklik yapılmasına yönelik herhangi bir resmi çalışma bulunmamaktadır.
  • DMM, iddiaların kamuoyunda algı ve manipülasyon oluşturma amacı taşıdığını belirtti.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında yer alan "25 yeni il kurulacak" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Kamuoyunda algı ve manipülasyon yaratmayı amaçlayan bu tür yapay gündemlere itibar edilmemesi istendi.

DMM, son günlerde kamuoyunu meşgul eden ve sosyal medya platformlarında hızla yayılan "Türkiye'de 25 yeni il kurulacağı" yönündeki iddialara ilişkin resmi bir açıklama yayımladı. Yapılan incelemeler neticesinde, söz konusu iddiaların tamamen asılsız olduğu belirlendi.

"YÜRÜTÜLEN HERHANGİ BİR ÇALIŞMA YOK"

DMM tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin idari yapısında bir değişiklik yapılacağına dair hiçbir resmi hazırlık olmadığı vurgulandı. Açıklamada, "Yeni illerin kurulmasına yönelik mevcutta planlanan veya yürütülen herhangi bir çalışma bulunmamaktadır" denilerek iddialar kesin bir dille yalanlandı.

"AMAÇ YAPAY GÜNDEM OLUŞTURMAK"

Bu tür asılsız haberlerin kasıtlı olarak dolaşıma sokulduğuna dikkat çeken Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, vatandaşları dezenformasyona karşı uyararak şu ifadeleri kullandı:

"Söz konusu iddialar, yapay gündemler oluşturarak kamuoyunda algı ve manipülasyon oluşturma amacı taşımaktadır. Vatandaşlarımızın yalnızca resmi makamlarca yapılan açıklamaları dikkate maliyetle karşılamaları önemle rica olunur."

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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