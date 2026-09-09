Netanyahu’dan "7 Ekim'den önce uyarıldığı" yönündeki habere karşı Haaretz'e dava açma talimatı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın 7 Ekim 2023 öncesinde kendisini "Gazze'den kapsamlı bir saldırı düzenleneceği" yönünde uyardığına ilişkin haberi nedeniyle Haaretz gazetesine iftira davası açma talimatı verdiği bildirildi.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Eylül 2023'ün başından 7 Ekim 2023'e kadar olan süreçte Netanyahu ile Al Nahyan arasında hiçbir görüşme gerçekleşmediği öne sürülerek, Başbakanlık Ofisi, Ulusal Güvenlik Konseyi ve Askeri Müsteşarlık tarafından Netanyahu'nun arama kayıtlarının incelendiği ve böyle bir kayda rastlanmadığı savunuldu.

Açıklamada, söz konusu dönemde herhangi bir BAE temsilcisinin ziyaretinin izine rastlanmadığı da aktarıldı.

Başbakanlık Ofisinin açıklamasında, Al Nahyan'ın 7 Ekim 2023 öncesinde Netanyahu'yu uyardığını öne süren haber nedeniyle Netanyahu'nun avukatlarına Haaretz gazetesine, gazeteci Shlomi Eldar'a ve diğer taraflara karşı iftira davası açma talimatı verdiği duyuruldu.

i24 News'in haberine göre Haaretz, haberinin arkasında durduğunu bildirdi.

İsrail basınına konuşan kaynak Haaretz haberini doğruladı

BAE ile İsrail arasındaki gizli iletişim kanalına vakıf Orta Doğulu üst düzey bir istihbarat kaynağı ise Yedioth Ahronoth gazetesine yaptığı açıklamada, Haaretz'in haberini doğrulayarak, BAE'nin 7 Ekim 2023 öncesinde İsrail'e "Hamas tarafından kendilerine yönelik kapsamlı ve eli kulağında bir eylem ihtimaline dair bir uyarı ilettiğini" doğruladı.

Kaynak, bilginin "çok güvenilir" bir kaynaktan geldiğini, BAE'de çok ciddiye alındığını ve belirli bir tarih içermese de bir operasyonun çok yakında gerçekleşebileceğine işaret ettiğini belirtti.

Söz konusu kaynak, iki lider arasındaki mevcut gizli kanalların korunması ihtiyacını gerekçe göstererek, istihbaratın doğrudan eski Hamas lideri Yahya Sinvar'a atfedilip atfedilmediğini, İsrail'e nasıl aktarıldığını ya da Al Nahyan'ın bu konuyu bir telefon görüşmesinde bizzat Netanyahu ile müzakere edip etmediğini açıklamayı reddetti.

Yedioth Ahronoth'a göre bu tür görüşmeler geçmişte, bir BAE istihbarat yetkilisinin Başbakanlık Ofisi'ne bizzat getirdiği ve görüşmenin hemen ardından imha ettiği güvenli bir telefon kullanılarak yapılıyordu.

Al Nahyan'ın Netanyahu'yu 7 Ekim 2023'ten önce uyardığı iddiası

BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın 7 Ekim 2023'ten yaklaşık 10 gün önce, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu "Gazze Şeridi'nden bir saldırı yapılacağı" konusunda uyardığı iddia edilmişti.

İsrail Başbakanlık Ofisi ise yaptığı açıklamada haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve BAE'nin Netanyahu'yu 7 Ekim öncesi uyarmadığını öne sürerek bir bilgi varsa bunun istihbarat kanalları vasıtasıyla iletilmiş olabileceğini savunmuş ve topu, İsrail istihbarat kurumlarına atmıştı.

İsrail gazetesi Haaretz'in çok sayıda kaynak ve üst düzey yetkililere dayandırdığı araştırma haberinde, BAE liderinin, Eylül 2023 sonunda Netanyahu ile 45 dakikalık bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği aktarılmıştı.

Doğrudan Al Nahyan'ın danışmanına atıfta bulunulan ve telefon görüşmesi hakkında 3 üst düzey yabancı yetkiliye bilgi verildiği belirtilen haberde, BAE liderinin İsrail Başbakanı'na, eski Hamas lideri Yahya Sinvar'ın Gazze Şeridi'nde İsrail'e büyük çaplı bir saldırı planladığı uyarısında bulunmasına rağmen Netanyahu'nun bu bilgiyi güvenlik yetkililerine aktarmadığı ve herhangi bir önlem almadığı ileri sürülmüştü.

Haberde, Al Nahyan'ın Netanyahu'ya, Sinvar'ın İsrail'de kan dökülmesine yol açacak muhtemel eyleminin, bölgeyi istikrarsızlaştıracak ve İsrail ile Arap ülkeleri arasındaki Abraham Anlaşmaları'na zarar verebilecek çapta olduğu uyarısında bulunduğu savunulmuştu.

Kaynak: AA