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Nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan 43 yıl sonra ilk kez görüntülendi

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Anadolu'nun en nadir canlılarından biri olan ve nesli tehlike altında bulunduğu için kırmızı listeye alınan çizgili sırtlan, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde görüldü. Bir bekçinin cep telefonu kamerasıyla kayda aldığı çizgili sırtlan 43 yıl sonra ilk kez kendini göstermiş oldu.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde en son 1980'de görülen ve nesli tükenmekte olduğu için kırmızı listede yer alan çizgili sırtlan, 43 yıl sonra ilk kez kendini gösterdi.

Nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan 43 yıl sonra ilk kez görüntülendi

Anadolu'nun en nadir canlılarından olan ve nesli tehlike altında olduğu için kırmızı listede yer alan çizgili sırtlan, Andırın ilçesinde görüldü. Bir bekçinin cep telefonu ile çektiği fotoğraflar, çizgili sırtlanın ilçede 43 yıl sonra alınan ilk kaydı oldu.

Nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan 43 yıl sonra ilk kez görüntülendi

İlçeye bağlı Yeşilova Mahallesi'nde bekçilik yapan Ali Bülbül, su kanalında bir hayvan olduğunu fark etti. Hayvanı incelediğinde çizgili sırtlan olduğunu anlayan Bülbül, hemen cep telefonuna sarıldı. Sırtlan, bir süre kanal çevresinde dolaştıktan sonra gözden kayboldu.

Nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan 43 yıl sonra ilk kez görüntülendi

Canlı hayvanlara ve insanlara saldırmayan çizgili sırtlanlar, doğanın çöpçüleri olarak biliniyor. Leşlerle beslenen çizgili sırtlanların, yaban hayatta oluşabilecek hastalıkların da önüne geçtiği ifade ediliyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Çizgili Sırtlan Kahramanmaraş Andırın Güncel Haberler

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