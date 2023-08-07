Nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan 43 yıl sonra ilk kez görüntülendi

Anadolu'nun en nadir canlılarından biri olan ve nesli tehlike altında bulunduğu için kırmızı listeye alınan çizgili sırtlan, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde görüldü. Bir bekçinin cep telefonu kamerasıyla kayda aldığı çizgili sırtlan 43 yıl sonra ilk kez kendini göstermiş oldu.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde en son 1980'de görülen ve nesli tükenmekte olduğu için kırmızı listede yer alan çizgili sırtlan, 43 yıl sonra ilk kez kendini gösterdi.

BEKÇİNİN CEP TELEFONU KAMERASINA TAKILDI

Anadolu'nun en nadir canlılarından olan ve nesli tehlike altında olduğu için kırmızı listede yer alan çizgili sırtlan, Andırın ilçesinde görüldü. Bir bekçinin cep telefonu ile çektiği fotoğraflar, çizgili sırtlanın ilçede 43 yıl sonra alınan ilk kaydı oldu.

KANAL ÇEVRESİNDE DOLAŞIP GÖZDEN KAYBOLDU

İlçeye bağlı Yeşilova Mahallesi'nde bekçilik yapan Ali Bülbül, su kanalında bir hayvan olduğunu fark etti. Hayvanı incelediğinde çizgili sırtlan olduğunu anlayan Bülbül, hemen cep telefonuna sarıldı. Sırtlan, bir süre kanal çevresinde dolaştıktan sonra gözden kayboldu.

DOĞANIN ÇÖPÇÜLERİ OLARAK BİLİNİYOR

Canlı hayvanlara ve insanlara saldırmayan çizgili sırtlanlar, doğanın çöpçüleri olarak biliniyor. Leşlerle beslenen çizgili sırtlanların, yaban hayatta oluşabilecek hastalıkların da önüne geçtiği ifade ediliyor.